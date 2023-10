Jong Oranje blijft foutloos en wint ook vierde kwalificatiewedstrijd overtuigend

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 19:21 • Lars Capiau • Laatste update: 19:59

Jong Oranje heeft het vierde kwalificatieduel overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger had dinsdagavond geen kind aan Gibraltar: 0-5. De Nederlanders keken bij rust al tegen een comfortabele voorsprong aan door doelpunten van Kenneth Taylor, Noah Ohio en Myron van Brederode. Na de theepauze maakte Million Manhoef de vierde, waar ook Devyne Rensch zijn naam op het scorebord zette. Met de overwinning blijft Jong Oranje met twaalf punten uit vier foutloos in Groep C, waar het nog geen tegendoelpunt incasseerde.

Reiziger trad tegen Gibraltar aan met een nagenoeg zelfde basiself. Alleen op de rechtsbuitenpositie voerde de bondscoach twee wijzigingen door. Sontje Hansen, tegen Georgië nog goed voor twee assists, moest plaatsmaken voor Million Manhoef. Achterin kreeg Neraysho Kasanwirjo de voorkeur boven Ryan Flamingo.

Jong Oranje begon zeer voortvarend aan het duel. Na twaalf minuten spelen opende Taylor de rekening. De Ajacied kopte een voorzet van Manhoef via de grond binnen: 0-1. De tweede treffer volgde een minuut later al. Van Brederode controleerde de bal en gaf laag voor, waar de bal voor Ohio voor het intikken lag: 0-2.

Voor Ohio was betekende zijn doelpunt de derde kwalificatiewedstrijd op rij waarin hij trefzeker was. Het was de aangever bij de 0-2 die zelf de 0-3 binnenschoot. Na een chaotische situatie in de doelmond van Gibraltar schoot de vleugelspeler van dichtbij hard raak en tekende zo aan voor zijn eerste treffer bij Jong Oranje.

Op slag van het uur voorkwam de Gibraltareze doelman een tweede treffer van Taylor, waarna de bal even later alsnog in het net landde. Na een vlotte combinatie tussen Rensch en Ruben van Bommel zette de AZ’er de aanvoerder van dienst oog in oog met de keeper. Rensch faalde van dichtbij niet: 0-4.

Direct na de vierde treffer konden de talenten van Jong Oranje ook het vijfde doelpunt vieren. Na een fraaie steekpass van Taylor haalde Manoef uit de draai snoeihard uit: 0-5.

Vijf minuten later dacht Van Brederode voor de zesde en zijn tweede treffer aan te tekenen, maar zijn bal, die ogenschijnlijk achter de doellijn stuiterde, werd niet geldig verklaard.