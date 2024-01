Het Engelse tienertalent dat zijn broer achterna wil naar de absolute wereldtop

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de achttienjarige Jobe Bellingham, het broertje van Real Madrid-superster Jude Bellingham. De aanvallende middenvelder en Engels jeugdinternational timmert zelf inmiddels hard aan de weg bij Sunderland.

Jobe Samuel Patrick Bellingham werd op 23 september 2005 geboren in Stourbridge, een stadje nabij Birmingham. Wat de kleine Jobe destijds nog niet wist, is dat zijn achternaam jaren later een hoop druk en vooroordelen met zich mee zou brengen. Tijdens wedstrijden van Sunderland speelt de middenvelder inmiddels met zijn voornaam Jobe en rugnummer 7 op zijn shirt. De reden? Jobe wil zijn eigen sporen verdienen in het Europese topvoetbal!

Zijn broer Jude kende de afgelopen maanden een fenomenale start bij Real. De twintigjarige alleskunner was na zijn megatransfer (Borussia Dortmund ontving liefst 103 miljoen euro) in zijn eerste 24 officiële wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 6 assists. Wat niet iedereen weet, is dat Jobe afgelopen zomer ook een fraaie overstap maakte. Sunderland nam de rechtspoot voor een bescheiden bedrag van minder dan 3 miljoen euro over van Birmingham City.

In het Stadium of Light is Jobe onder manager Michael Beale een vaste kracht in de basiself van Sunderland, dat momenteel zevende staat in de Championship. Tot dusver staat de teller op 28 officiële wedstrijden namens the Black Cats, waarin Jobe goed was voor 4 doelpunten en 1 assist. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt reeds gestegen naar 9 miljoen euro.

Het leven in de schaduw van zijn broer moet af en toe frustrerend zijn, maar Jobe laat zelf nu zien dat hij genoeg in zijn mars heeft. Waar Jude op dit moment de hele wereld verovert, begint zijn ‘kleine’ broertje naam te maken in Engeland. In samenwerking met GOAL zoomt Voetbalzone in op het begin van Jobes carrière.

Jobe Bellingham speelt bewust met zijn voornaam op zijn rug.

Waar het allemaal begon

Jude en Jobe hebben hun talent niet van een vreemde. Toen de twee broers opgroeiden was vader Mark een gelouterde goaltjesdief in het Engelse amateurvoetbal. Doordeweeks was Bellingham senior politieagent, maar in het weekend zorgde hij voor de doelpunten bij talloze clubs. Mark Bellingham was liefst 23 jaar actief in het Engelse amateurvoetbal en heeft meer dan 700 treffers genoteerd als spits. In 2017 hing Bellingham senior zijn schoenen als speler van Paget Rangers aan de wilgen.

Op dat moment doorliep Jude de jeugdopleiding van Birmingham City met zevenmijlslaarzen. De Golden Boy van 2023 is nog altijd de jongste debutant (16 jaar, 1 maand en 8 dagen) bij the Blues. Al na 44 officiële wedstrijden pikte Dortmund Bellingham op bij Birmingham, dat besloot zijn rugnummer (22) met pensioen te sturen. Een beslissing die internationaal voor hoongelach zorgde.

De ontwikkeling van Jobe ging met minder grote stappen, al heeft de jeugdinternational van Engeland Onder 19 zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Jobe debuteerde uiteindelijk op 8 januari 2022 in de hoofdmacht van Birmingham. Daardoor staat hij op plek twee (16 jaar, 3 maanden en 16 dagen) in de lijst met jongste debutanten van de club, vlak onder zijn broer.

Na zijn debuut mocht Jobe in het seizoen 2021/22 nog een aantal keer ruiken aan speelminuten in het eerste elftal van Birmingham, maar pas vorig seizoen werd hij echt vast onderdeel van de hoofdmacht. Toen Sunderland afgelopen zomer, enigszins verrassend, aanklopte bij de clubleiding van Birmingham, had Jobe slechts 26 officiële wedstrijden voor zijn jeugdliefde gespeeld.

Jobe had daarin nog niet gescoord, maar voor sportief directeur Kristjaan Speakman van Sunderland was zijn komst een no-brainer. Speakman was tussen 2011 en 2020 hoofd jeugdopleiding bij Birmingham, waardoor hij de gebroeders Bellingham goed kent. De bescheiden investering in zijn pupil is de afgelopen maanden goud waard gebleken voor Sunderland.

Zijn grote doorbraak

Tegen alle verwachtingen in wist Jobe in zijn debuutseizoen direct een basisplaats te veroveren bij Sunderland. Nadat the Black Cats de eerste twee Championship-wedstrijden hadden verloren, was het uitgerekend het tienertalent dat opstond. In het thuisduel met Rotherham United keek Sunderland tegen een 0-1 achterstand aan, totdat Jobe de wedstrijd met twee doelpunten wist om te draaien. 2-1 was direct de eindstand, waardoor hij zich voor het eerst in zijn carrière matchwinner mocht noemen.

Jobe na zijn eerste doelpunt als profvoetballer, in augustus 2023.

Sinds dat moment kan Jobe niet meer stuk bij de fanatieke achterban van Sunderland. Daarnaast is hij niet meer weg te denken uit de basisopstelling van de club uit Newcastle. Sunderland kampt dit seizoen met vele blessuregevallen, waardoor Jobe op meerdere posities heeft gespeeld. De jongste Bellingham-telg speelde als valse negen, als aanvallende middenvelder en als controleur. Waar jonge, aanvallend ingestelde middenvelders vaak op de flanken worden geposteerd, kiest Beale altijd voor Jobe in zijn as.

Op 11 november was Jobe trefzeker tegen zijn oude liefde Birmingham (3-1) winst en tegen Leeds United (1-0 winst) was hij verantwoordelijk voor de enige treffer. Mede dankzij Jobe mag Sunderland weer dromen van de Premier League, al zijn de Championship play-offs van oudsher een lastige opgave.

Sterkste punten

Waar moeten we beginnen? Jobe heeft een uniek profiel voor een speler van zijn leeftijd. De aanvallende middenvelder bezit een gezonde mix van technische vaardigheid, fysieke kracht en speloverzicht. De rust waarmee hij op het veld staat maakt Jobe een bijzondere speler.

“Zijn natuurlijke flair was iets dat al heel vroeg opviel”, vertelt de Engelse journalist Dan Harrison tegenover Goal.. “Zijn algemene bewustzijn en spelinzicht zijn veel beter dan die van de gemiddelde tiener en hij heeft dit seizoen echt de gave om soms op de juiste plaats op te duiken voor Sunderland.”

Hoewel Jobe nog geen ervaring heeft op het hoogste niveau, lijkt hij daar op fysiek vlak wel klaar voor te zijn. Zijn aanwezigheid is een lust voor het oog. Jobe is sinds zijn profdebuut bij Birmingham behoorlijk gegroeid (1,88 m), waardoor hij een paar centimeter groter is dan Jude.

Harrison geniet ervan om Jobe iedere week in actie te zien bij Sunderland. “Hij is hier gekomen om elke week voor 40.000 mensen te spelen en dat is iets wat hij mentaal zal moeten accepteren, want we kunnen allemaal zien hoe goed hij is op technisch, fysiek en tactisch gebied. Het is heel anders om hier voor deze fans te spelen, maar van wat ik tot nu toe heb gezien, kan hij de druk zeker aan.”

Jobe is al jaren jeugdinternational van Engeland, maar kan in de toekomst ook voor Ierland uitkomen.

Ruimte voor verbetering

Als Jobe écht wil uitgroeien tot een wereldtopper, zal de Engelsman in de komende jaren productiever moeten worden. De jongeling heeft dit seizoen laten zien zeer capabel te zijn voor het vijandelijke doel, maar kan nog altijd een stuk meedogenlozer worden. Ook moet Jobe in de eindfase net iets vaker het overzicht behouden, zodat hij ook teamgenoten kan bedienen met assists.

Hoewel Jobe voor zijn leeftijd een uitstekend spelinzicht heeft, kan de middenvelder zich ook op verdedigend vlak nog verbeteren. Zo wordt hij soms iets te gemakkelijk gepasseerd, voornamelijk tijdens het drukzetten. Toch heeft Jobe in zijn prille carrière al aangetoond een snelle leerling te zijn, waardoor deze verbeterpunten geen beren op zijn weg naar de Europese top zijn.

Te vergelijken met Jude Bellingham?

Hoewel Jobe zelf liever niet wordt vergeleken met Jude, is het voor de meeste voetballiefhebbers onmogelijk om dat niet te doen. Qua uiterlijk lijken de broers extreem veel op elkaar, terwijl hun speelstijlen ook overeenkomsten tonen.

Sunderland-assistent Mike Dodds kon het eerder dit seizoen dan ook niet laten om de vergelijking toch te maken. “Deze broers hebben een zeer vergelijkbare mentaliteit en weten precies wat ze willen bereiken. Ik denk dat Jobe eveneens naar de top kan gaan. Ik heb met veel jonge spelers gewerkt, maar zo goed als Jobe zag ik ze zelden.”

Buiten het veld hebben Jude en Jobe een hechte band. Zo was laatstgenoemde ook prominent aanwezig tijdens de presentatie van zijn oudere broer in Madrid. De Bellingham-broers hebben veel gezamenlijke vrienden. Ze vlogen onlangs met Manchester United-aanvaller Marcus Rashford naar Parijs. Daarnaast is zowel Jude als Jobe goed bevriend met Jong Oranje-international Noah Ohio. De spits van Standard Luik speelde ooit jeugdinterlands namens Engeland met de huidige superster van de Koninklijke.

In de toekomst zal het voor Jobe soms best lastig zijn om constant de vergelijking met Jude aan te horen. Door de wereldwijde bekendheid van de Real-ster heeft de middenvelder van Sunderland zelf ook al 2 miljoen volgers op Instagram. Dat is een aanzienlijk aantal voor een speler uit de Championship. Toch verwacht men in Engeland dat Jobe bestand is tegen de druk. In zijn eerste vijftig profwedstrijden laat de rechtspoot zien mentaal beresterk te zijn.

Jobe en Jude namens Louis Vuitton tijdens de Fashion Week in Parijs.

Het perspectief

Jobe lijkt voorbestemd voor een groter podium dan Sunderland. Jude sprak na het winnen van de Golden Boy-verkiezing hoopvol over zijn broer. “Welke spelers deze prijs nog kunnen winnen in de toekomst? Dan noem ik drie namen. Mijn teamgenoot Arda Güler is een fenomeen, dat heb ik tijdens trainingen al gezien en bij Real zijn we blij met hem. Ook verwacht ik veel van Jamie Bynoe-Gittens, met wie ik samenspeelde bij Borussia Dortmund. Tot slot wil ik mijn broer Jobe noemen, hij begint steeds meer te lijken op de speler die mijn vader was.”

De grote vraag is wat de volgende stap van Jobe gaat zijn. In de laatste maanden van 2023 werd hij regelmatig gelinkt aan Real, de huidige werkgever van Jude. Jobe ligt bij Sunderland nog tot medio 2027 vast, waardoor de Koninklijke flink in de buidel zal moeten tasten om de Bellingham-broers samen te brengen. Het lijkt er niet op dat de Madrileense grootmacht al deze transfeperiode concreet gaat worden voor de diensten van Jobe.

Daardoor lijkt het erop dat Jobe zich gaat focussen op Sunderland, met wie hij dolgraag wil promoveren naar de Premier League. Een andere droom van de tiener is spelen in de hoofdmacht van the Three Lions. Broer Jude staat reeds op 27 interlands, maar ook voor Jobe is een rijke interlandcarrière zeker niet onmogelijk. Dus pas maar op Charltons, Baresi’s en De Boers, er komt een nieuw duo aan voor de kroon!

