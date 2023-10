Jong Oranje boekt na slechte openingsfase ruime zege; prachtassist Hansen

Donderdag, 12 oktober 2023 om 17:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:46

Jong Oranje heeft uitstekende zaken gedaan in het kader van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won dankzij een dubbelslag van Bjorn Meijer en een treffer van Noah Ohio met 0-3 van Jong Georgië. Voor Meijer betekende het direct zijn eerste twee treffers in het shirt van Jong Oranje. Sontje Hansen blonk bovendien uit met twee assists, waarvan de tweede een bijzonder fraaie was. Met negen punten uit drie wedstrijden is de ploeg van Reiziger nog altijd foutloos in Groep C. Dinsdag wacht Jong Oranje een nieuwe uitwedstrijd in de kwalificatie. Dan zijn de leeftijdsgenoten van Gibraltar de tegenstander.

Reiziger koos voor Calvin Raatsie onder de lat. De verdediging, van rechts naar links, werd gevormd door aanvoerder Devyne Rensch, Ryan Flamingo, Jorrel Hato en Meijer. Dirk Proper en Kenneth Taylor stonden op het middenveld achter nummer 10 Ruben van Bommel. Vleugelspelers Hansen (rechts) en Myron van Brederode (links) stonden naast spits Ohio. Emanuel Emegha, afgelopen interlandperiode nog de spits van Jong Oranje, was er vanwege een blessure niet bij. Flamingo en Van Brederode maakten hun debuut.

De openingsfase was weinig enerverend. Oranje mocht de bal hebben, maar kwam amper door de stugge Georgische defensie heen. De thuisploeg loerde op countermogelijkheden, die er amper kwamen. Toch was het Georgië dat de eerste grote kans kreeg. Rensch leed slordig balverlies, waarna Giorgi Kvernadze zich simpel ontdeed van Hato en Flamingo. In de korte hoek stuitte de nummer 10 van Georgië uiteindelijk op Raatsie, die goed zijn doel verkleinde.

Die grote kans deed Georgië duidelijk goed. Taylor kopte finaal onder een bal door uit een hoekschop, wat Giorgi Maisuradze een vrije schietkans in de zestien opleverde. Oranje ontsnapte doordat de poging van de centrale verdediger keihard tegen de paal belandde. Vrijwel uit het niets lukte het de ploeg van Reiziger om halverwege de eerste helft op voorsprong te komen. Een hoekschop van Hansen kwam perfect terecht bij Meijer, die van dichtbij raak kopte: 0-1. Nog binnen het half uur werd de paal voor de tweede keer van de middag geraakt. Meijer legde af op Taylor, die in de zestien in alle vrijheid mocht schieten. De Ajacied schoot via een Georgisch been keihard tegen het aluminium.

Naarmate de eerste helft zijn einde naderde werd Oranje nog meermaals gevaarlijk via Van Bommel. Allereerst schoot de gelegenheidsmiddenvelder net naast en vlak daarna had Luka Kharatishvili veel moeite een nieuwe poging van de AZ'er. Kharatishvili had even later wel een antwoord op een kopbal van Flamingo, maar moest nog voor rust voor de tweede keer vissen. Van Bommel zette een uitstekend blok, waarna Hansen via een prachtig hakballetje Meijer de gelegenheid gaf zijn tweede van de middag te maken. De verdediger van Club Brugge faalde van dichtbij niet: 0-2.

Oranje trok de goede lijn van de eerste helft door. Het leverde al snel bijna de 0-3 op van Ohio, die echter net niet raak kon tikken na doorkoppen van Flamingo. Taylor dacht even later alsnog de derde Nederlandse treffer te maken, ware het niet dat zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten na rust was het duel alsnog volledig beslist. Taylor gaf goed en vlot mee aan Ohio, die oog-in-oog met Kharatishvili als winnaar uit de strijd kwam: 0-3. Aan de andere kant was het een klein wonder dat Lasha Odisharia niet op het scorebord terechtkwam. De invaller schoot na een goede voorzet van Saba Mamatsashvili voor een vrijwel leeg doel over.

Na dat moment kwam het tempo wat lager te liggen. Een ideaal moment voor Reiziger om Ernest Poku zijn debuut te gunnen. De aanvaller van AZ betrad het veld voor de vermoeide Ohio. Vlak daarna kwam Oranje goed weg toen Mamatsashvili van dichtbij op Raatsie stuitte. Rensch leek het einde van het duel niet te halen nadat hij zijn knie lelijk leek te verdraaien, maar kon na een korte behandeling door. In de slotfase leek de 0-4 een kwestie van tijd. Het enige noemenswaardige was echter een opstootje in de blessuretijd na een gemene tackle van Nodar Lominadze.