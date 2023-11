Goaltjesdief maakt andermaal indruk: ‘Ik hoop dat Ronald Koeman kijkt’

Vrijdag, 17 november 2023 om 13:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:45

Jong Oranje boekte donderdagavond een magere zege in de EK-kwalificatiereeks. In Almere bleek de ploeg van bondscoach Michael Reiziger met 1-0 te sterk voor Jong Gibraltar dankzij een doelpunt van Noah Ohio. Voor de twintigjarige spits was het alweer zijn vierde doelpunt op rij namens Jong Oranje. Na afloop verscheen hij voor de camera bij Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou en vertelde hij ook over zijn jarenlange vriendschap met Jude Bellingham.

Dankzij de overwinning blijft Nederland koploper in Groep B met vijftien punten uit vijf duels. Ohio was ondanks de magere score toch tevreden over het resultaat. “We hebben het als team goed gedaan. We hebben weer gewonnen en weer de nul gehouden. Uiteindelijk gaat het erom dat we ons kwalificeren.”

Ohio is goed op schot namens Jong Oranje. Zijn naam is echter nog niet nadrukkelijk in verband gebracht met ‘het grote Oranje’. Voorlopig denkt hij ook nog niet aan een oproep van Ronald Koeman. “Thijs Dallinga is opgeroepen na het wegvallen van Brian Brobbey. Hij doet het uitstekend bij Toulouse.”

“Ik moet eerst aan spelen toekomen bij Standard Luik en het daar goed doen”, vervolgt Ohio. Op dit moment focus ik me op Jong Oranje. Elke keer als ik me hier meld, dan doe ik goed mijn best en laat ik mezelf zien. Als ik straks meer minuten bij Standard maakt, hoop ik dat Koeman kijkt en zien we wel wat er gebeurt.”

Band met Bellingham

Wat veel mensen niet weten, is dat de jonge spits een hechte vriendschap met Real Madrid-ster Jude Bellingham heeft. De twee speelden in het verleden met elkaar samen in het Engelse jeugdelftal. “Wij zijn al jaren goed bevriend. Jude is een van mijn beste vrienden. We doen veel dingen samen. Zo zijn we vorige week bijvoorbeeld samen naar een concert van 50 cent geweest.”

Ohio krijgt tot slot de vraag of Bellingham hem al heeft gefeliciteerd met zijn winnende treffer tegen Jong Gibraltar. “Ik heb nog geen tijd gehad om mijn telefoon te checken. Normaal gesproken appt hij me wel en vraagt hij hoe de wedstrijd was. Als hij ziet dat ik heb gescoord, is hij altijd heel blij voor me.”

Ohio speelde in de jeugd van Manchester United en Manchester City. In 2020 maakte hij de definitieve overstap naar RB Leipzig, maar door een gebrek aan perspectief bij die Roten Bullen koos Ohio afgelopen zomer voor transfer naar Standard Luik. Onder trainer Carl Hoefkens moet hij vooralsnog genoegen nemen met korte invalbeurten.