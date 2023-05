Interlandcarrière Messi in gevaar door transfer? Scaloni schept duidelijkheid

Woensdag, 10 mei 2023 om 13:15 • Wessel Antes

Lionel Scaloni blijft Lionel Messi oproepen indien hij kiest voor een transfer naar Saudi-Arabië, zo zegt de Argentijnse bondscoach in gesprek met het Arabische medium Al-Kass. Ook bij een vertrek uit Europa zal Messi, zolang als hij wil, onderdeel zijn van la Albiceleste. De sterspeler van Paris Saint-Germain kan dus zonder gevolgen zwichten voor het zeer lucratieve aanbod van Al-Hilal. Eind volgende maand loopt Messi’s verbintenis af in Parijs, waarna hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Messi en zijn teamgenoten wisten in december onder leiding van Scaloni de eerste wereldtitel sinds 1986 binnen te slepen. Daarmee maakte de 35-jarige linkspoot zich onsterfelijk bij de Argentijnse bevolking, maar dus ook bij de bondscoach. Scaloni spreekt zijn onvoorwaardelijke steun uit richting Messi. “De overstap heeft geen invloed op ons nationale team zolang Messi gelukkig is als hij zich bij ons aansluit”, aldus Scaloni desgevraagd, na eerdere geruchten die anders deden vermoeden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or hoeft dus niet bang te zijn voor zijn plek in de Argentijnse selectie. Messi staat momenteel op 174 wedstrijden voor la Albiceleste, waarin hij goed was voor 102 doelpunten en 56 assists. De in Rosario geboren aanvaller is nog altijd aanvoerder bij Argentinië. Met zijn land won Messi naast het WK van 2022 ook een Olympische medaille (2009) en de Copa América (2021). In 2005 wist de clublegende van Barcelona tevens beslag te leggen op het WK Onder 20, dat werd gespeeld in Nederland.

Dinsdag kwam het management van Messi nog met een statement, nadat het Franse persbureau AFP een definitieve melding had gemaakt van zijn transfer naar Saudi-Arabië. Volgens vader Jorge Messi zijn de geruchten over een mondeling akkoord onzin. “Pas na dit seizoen nemen we een beslissing. Er zijn altijd geruchten en velen gebruiken de naam van Lionel om bekendheid te genereren, maar er is maar één waarheid en die luidt dat er nu niets speelt. Er is geen mondeling akkoord en er is al helemaal niets getekend. Pas na dit seizoen gaan we overwegen.” Messi zou in Saudi-Arabië op jaarbasis zo’n vierhonderd miljoen euro kunnen gaan verdienen. Bijna een verdubbeling van het jaarlijkse inkomen van Cristiano Ronaldo bij aartsrivaal Al-Nassr.