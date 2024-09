‘Ik moet zo lachen om mensen die zeggen dat Weghorst voor de bank naar Ajax komt’

Willem van Hanegem is onder de indruk van de overtuigende zege van het Nederlands elftal op Bosnië en Herzegovina (5-2). In zijn column voor het Algemeen Dagblad bespreekt de Kromme verschillende Oranje-internationals, waaronder Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt en Wout Weghorst.

Zirkzee luisterde zijn basisdebuut bij Oranje op met een doelpunt en een assist. De 23-jarige spits kon Van Hanegem enorm bekoren. “Dat Oranje zo fris voor de dag kwam, had echt te maken met hem. Zirkzee is een speler die het elftal kan laten doorvoetballen.”

De columnist noemt Zirkzee daarnaast een harde werker. “Maar dan nog moet het klikken met medespelers, hoor. Bruno Fernandes bij Manchester United is een egoïstische speler. Dat is Tijjani Reijnders totaal niet. Die had er nog een paar moeten maken, maar ook hij speelde echt goed.”

Iemand wie juist een mindere avond beleefde, was Matthijs de Ligt. De centrumverdediger verving de afwezige Stefan de Vrij, maar zag er bij beide tegentreffers niet goed uit.

“Ik heb weleens kritiek op hem en mensen denken dan altijd dat het persoonlijk is of zo. Maar je weet gewoon dat hij het toch in zich heeft. Dat heeft hij ooit laten zien. Maar als je je dan zo laat foppen bij de 3-2 van Dzeko... Dat mag gewoon niet”, doelt Van Hanegem op de foute inschatting van de international, waarbij Dzeko uit zijn rug wegliep.

Koeman gaf al prijs dat Brian Brobbey zich dinsdag in de punt van de aanval tijdens het Nations League-duel met Duitsland mag bewijzen. Het betekent dat Zirkzee en Wout Weghorst plaats moeten nemen op de bank.

“Concurrentiestrijd moet er zijn tussen spelers, maar uiteindelijk moet Oranje één blok vormen. Dus normaal doen als je niet speelt. En het laten zien als jouw moment komt. Dat doet Wout Weghorst al zo lang. Ook nu weer. Daarom moet ik zo lachen om de mensen die zeggen dat hij voor de bank komt naar Ajax. Een club die het een tijdje kwijt is en dan denken dat zo’n speler een beetje voor erbij is gehaald. Onzin natuurlijk”, aldus Van Hanegem.