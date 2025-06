Woedend Bayern München krijgt gelijk van de FIFA en kan fiks bedrag verwachten

Bayern München gaat gecompenseerd worden door de FIFA. De Duitsers waren afgelopen maart woedend toen Alphonso Davies bij de nationale ploeg van Canada geblesseerd raakte. Bayern wees met de beschuldigende vinger naar Canada en is nu in het gelijkgesteld door de FIFA.

Het ging begin maart helemaal mis voor Davies. De verdediger stond, enkele dagen na zijn negentig minuten tegen Mexico, ook in de basis in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. In de beginfase van dat duel ging het helemaal mis. Bij een onschuldig ogend duel scheurde de linkspoot zijn kruisband.

Davies' adviseur Nedal Huoseh gaf direct na afloop al aan dat Davies zich niet klaar voelde voor het CONCACAF Nations League-duel. "Ik was verrast dat hij vanaf het begin speelde, want hij had me verteld dat hij niet fit genoeg was om te spelen."

"Een bron binnen de Canadese voetbalbond vertelde me vrijdagavond dat Alphonso niet vanaf het begin zou spelen, maar misschien een paar minuten zou krijgen. Ik heb ze verteld dat hij helemaal niet zou moeten spelen."

Ook uitte Huoseh kritiek op bondscoach Jesse March. "Hij werkte voor zijn tijd als bondscoach van Canada op het hoogste niveau als professionele trainer en zou heel goed moeten weten dat je geen risico's moet nemen met spelers die zeggen dat ze niet kunnen spelen."Bayern was het daar roerend mee eens en stelde dat Canada Soccer nalatig handelde. Een afvaardiging van Bayern ging in gesprek met een delegatie van de Canadese voetbalbond over de omstandigheden van de blessure van Davies. Bayern-directeur Jan-Christian Dreesen stelde dat Canada Soccer zijn plichten niet was nagekomen. "Net als alle andere nationale bonden moet Canada Soccer prioriteit geven aan de gezondheid van zijn spelers." Bayern schrijft verder dat de club van de FIFA een financiële compensatie zal krijgen voor de blessure van Davies als onderdeel van het FIFA Club Protection Programme. "De hoogte van deze compensatie is nog niet vastgesteld."

Dreesen heeft aangekondigd dat hij intensiever contact zal opnemen met de nationale bonden, die te maken hebben met contractspelers van Bayern. Dit om de noodzaak van het nakomen van beschermingsverplichtingen bij blessures nog sterker te benadrukken.