Frans Timmermans maakt Ajax plots belachelijk tijdens debat over kabinetsval

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Frans Timmermans, die de spot drijft met Ajax in het debat over de kabinetsval.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Dick Schoof over de val van het kabinet. PVV-leider Geert Wilders trok zijn partij een dag eerder terug uit de coalitie en niet veel later viel het kabinet definitief.

De betrokken partijen debatteren woensdag over die val. Op social media gaat een fragment viraal van GroenLinks-PVDA-leider Timmermans, die Ajax aanhaalt.

“Laat ik het in termen formuleren die in Amsterdam deze maanden wel bekend zijn, en zeker bij mevrouw Dilan Yesilgöz (een Ajax-fan, red.): hélemáál niets, uw kabinet heeft hélemáál niets bereikt. Hélemáál niets”, aldus Timmermans.