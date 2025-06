Dilan Yesilgöz heeft glasheldere mening over de aanstelling van John Heitinga bij Ajax

Dilan Yesilgöz heeft dinsdagavond in een extra aflevering van Vandaag Inside haar licht laten schijnen over de aanstelling van John Heitinga bij Ajax. De politica steekt haar mening niet onder stoelen of banken.



Vandaag Inside was eigenlijk al gestopt voor dit seizoen, maar Wilfred Genee en Johan Derksen kwamen dinsdag eenmalig terug om de kabinetsval te bespreken. Onder meer VVD-lijsttrekker Yesilgöz was te gast.



“Hier heb ik wel een mening over”, begon Yesilgöz na de vraag van Genee. “Ik vind het erg jammer dat Francesco Farioli weggaat, maar ik vind Heitinga wel een hele toffe keuze.”



“Ik ben wel benieuwd naar hem. Hij is erg leuk”, besloot Yesilgöz. Johan Derksen was op zijn beurt een stuk minder enthousiast over de aanstelling van de voormalig assistent-trainer van Liverpool.



“Ik vind het een enorme gok. Die man heeft nog nooit op eigen benen gestaan, en toen hij heel even op eigen benen stond bij Ajax was het een soort wijffelaar”, aldus de Snor.



Heitinga neemt vanaf komend seizoen het stokje over in Amsterdam. Hij gaat samen met Marcel Keizer tekenen tot medio 2027 in de hoofdstad.

Eerder was Heitinga al trainer van Jong Ajax en van het eerste, dat laatste deed hij op interim-basis, na het ontslag van Alfred Schreuder in 2023.