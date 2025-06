Bij Ajax vertrokken speler compleet onverwachts en voor het eerst in zeven jaar opgeroepen door nationale ploeg

Matteo Gabbia is geblesseerd afgehaakt bij de selectie van bondscoach Luciano Spalletti, zo meldt de Italiaanse bond woensdag via de officiële kanalen. Italië speelt vrijdag tegen Noorwegen in de WK-kwalificatiereeks, waarna maandag het duel met Moldavië volgt.

Spalletti heeft Ajax-huurling Daniele Rugani opgeroepen als vervanger van Gabbia. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Rugani opgeroepen wordt door Italië. De verdediger van AC Milan kampte al zeker een dag met kuitklachten en blijkt komende vrijdag niet in actie te kunnen komen.

Door het wegvallen van Gabbia kwam Rugani plotseling in beeld bij Spalletti. Zowel Alessandro Buongiorno (Napoli) als Riccardo Calafiori (Arsenal) was niet inzetbaar, terwijl Francesco Acerbi (Inter) zelf had bedankt voor de eer.

De verliezend Champions League-finalist Acerbi vindt dat het ‘respect ontbreekt bij de leidinggevenden’ en daarom heeft hij bedankt voor de komende interlandperiode, ondanks dat hij het ‘een grote eer’ vindt om uitgenodigd te worden.

De volledige selectie van het Italiaans elftal:

Keepers: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Verdedigers: Alessandro Bastoni (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Rugani (Juventus/Ajax), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta).

Middenvelders: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Aanvallers: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).