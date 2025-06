FC Barcelona zorgt voor ‘aardbeving in het voetbal’ en betaalt 25 miljoen euro voor eerste aanwinst

FC Barcelona heeft de eerste versterking voor komend seizoen zo goed als zeker binnengehaald, zo melden Fabrizio Romano en diverse Spaanse media, waaronder OKIDIARIO en Mundo Deportivo. De 24-jarige doelman Joan García is akkoord met het voorstel van de Catalanen, die gaan voldoen aan de afkoopsom in het huidige contract van García bij Espanyol.

De laatste plooien worden gladgestreken voordat de transfer officieel bekendgemaakt wordt. Volgens diverse media is de transfer een ‘aardbeving in het voetballandschap’, aangezien García de jeugdopleiding doorliep van Espanyol, dat FC Barcelona als absolute aartsrivaal ziet.

García gaat zijn handtekening zetten onder een vijfjarige verbintenis en de doelman heeft laten vastleggen dat hij gegarandeerd ingeschreven moet worden in LaLiga. Barcelona is namelijk meermaals op de vingers getikt vanwege het niet respecteren van Financial Fair Play-normen.

Niet iedereen binnen Espanyol is blij met de transfer van García, die volgens de Spaanse media wordt gezien als de beste speler van afgelopen seizoen bij zijn club. Onder meer trainer Manolo González zou op hem hebben ingepraat om niet de stap naar Barcelona te maken.

“Ik ga er niet vanuit dat García naar Barcelona gaat vertrekken”, zo had González eerder in de media gezegd. “Ik zal niet zijn hand afhakken als dat wel gebeurt, maar wel bijna.”

García heeft gekozen voor wat hem de beste stap voor zijn carrière lijkt. Of hij direct in aanmerking komt voor een basisplek onder de lat in de ploeg van trainer Hansi Flick, is nog onduidelijk.

Ook is er nog niet bekend wat er zal gebeuren met de andere keepers in de selectie, Wojciech Szczesny en Marc-André ter Stegen.