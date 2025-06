Derksen en Genee schrijven met extra uitzending Vandaag Inside ‘kijkcijfergeschiedenis’

Vandaag Inside heeft met de extra uitzending van dinsdagavond ‘kijkcijfergeschiedenis’ geschreven, zo vertelt kijkcijferexpert Tina Nijkamp op Instagram en in het radioprogramma Marcel In De Morgen bij NPO5. Johan Derksen en Wilfred Genee keerden terug van vakantie om de val van het kabinet te bespreken.

Het vaste duo onderbrak, weliswaar zonder René van der Gijp, zijn vakantie om een extra uitzending te maken van Vandaag Inside. Samen met Dilan Yesilgöz, Henri Bontenbal, Job Knoester, Wierd Duk, Thomas van Groningen, Raymond Mens en Arend Jan Boekestijn werd er gereageerd op de val van het kabinet.

De terugkeer van vakantie was volgens Nijkamp een uitstekend besluit, want liefst 1.026.000 mensen hebben het programma gezien. Daarmee haalde de show 2.000 kijkers meer dan Eva, waar 1.024.000 naar keken.

“Heel bijzonder én voor het eerst is dat een commerciële zender wint van NPO1 primetime op een zeer belangrijke nieuwsdag”, schrijft Nijkamp. “Dat is kijkcijfergeschiedenis. Vandaag Inside scoort 2000 kijkers meer dan Eva.”

“Er is extra goed gekeken”, voegt Nijkamp er op de radio aan toe. “Ik heb wel een aantal dingen doorgespoeld, want het was veel herhaling. Dilan Yesilgöz zat echt overal.”

Genee, Derksen en Van der Gijp sloten op vrijdag 23 mei eigenlijk het televisieseizoen van Vandaag Inside af en zouden pas in augustus terugkeren.

De aanleiding voor deze extra programmering is de val van het kabinet-Schoof, nadat PVV-leider Geert Wilders dinsdagochtend besloot de stekker uit de coalitie te trekken. Asielbeleid bleek het breekpunt: Wilders eiste verregaande maatregelen, maar kreeg daarvoor geen steun van coalitiepartners VVD, NSC en BBB.