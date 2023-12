Ihattaren ontmoette maandag een Nederlandse teamgenoot: ‘Mijn indruk?’

Woensdag, 6 december 2023 om 15:53 • Wessel Antes • Laatste update: 16:09

Mick van Buren ziet de komst van Mohamed Ihattaren naar Slavia Praag als een ‘ultiem buitenkansje’ voor zijn werkgever, zo zegt de 31-jarige spits uit Ridderkerk in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Buren zelf is al sinds 2016 aan Slavia verbonden en is blij met de komst van landgenoot Ihattaren, die hij graag wil helpen.

Van Buren en Ihattaren hebben elkaar maandagmiddag ontmoet, zo onthult hij aan de ochtendkrant. “Mijn indruk? Hij is heel gemotiveerd om terug te komen en zijn oude niveau te halen.” Ihattaren heeft tot het einde van dit seizoen getekend in Praag, met de optie voor nog eens drie seizoenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn nieuwe teamgenoot verwacht veel van de Utrechtse baltovenaar. “Hij heeft wat tijd nodig om fit te worden, maar ik merkte dat hij bereid is om daar hard voor te werken”, aldus Van Buren. “Ik hoop hem de komende weken te kunnen helpen wegwijs te worden hier.”

Bij Slavia gaat Ihattaren de komende weken individueel trainen, waarna de Europa League-deelnemer hem in januari (mits fit) mee wil nemen op trainingskamp. In 2023 zal Ihattaren sowieso nog niet in actie komen voor zijn nieuwe werkgever.

Van Buren begrijpt goed dat Slavia met Ihattaren in zee is gegaan. “Met zijn kwaliteiten is hij hier natuurlijk meteen een van de betere spelers, maar het gaat niet alleen daarom. Fitheid en discipline, ook die zaken zijn belangrijk. Daar begint het mee. Maar vanuit hem zit dat nu wel goed, denk ik.”

De spits denkt dat Praag voor Ihattaren de juiste plek is om tot rust te komen. “Voor hem zal het fijn zijn dat hij nu even wat meer weg is uit de spotlights, dat hij in alle rust kan werken aan zijn fitheid. Dit is voor hem een mooie kans, maar natuurlijk ook voor de club. Raakt hij weer topfit en kan hij zijn oude niveau halen, dan kan hij hier schitteren en zijn carrière een herstart geven.”

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV en kwam tot 74 duels in het eerste elftal, waarin hij 10 goals en 11 assists produceerde. In het voorjaar van 2022 probeerde Ihattaren op huurbasis bij Ajax, dat hem tijdelijk overnam van Juventus, terug te komen. Het toptalent deed het uitstekend in Jong Ajax, maar kwam uiteindelijk slechts tot één duel in de hoofdmacht van de Amsterdammers. In de zomer van 2022 raakte Ihattaren volledig uit beeld in het profvoetbal.