Ihattaren keert terug als voetballer en ondertekent contract voor één seizoen

Maandag, 4 december 2023 om 18:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:23

Mohamed Ihattaren keert terug als voetballer. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft een contract ondertekend bij Slavia Praag, zo meldt de Tsjechische club via de officiële kanalen.

Ihattaren is vastgelegd tot het eind van het seizoen, maar zou bij goede prestaties langer kunnen blijven. In de verbintenis is namelijk een optie voor liefst drie extra seizoenen opgenomen. Ihattaren wordt dit seizoen vooral beloond op basis van prestaties, zo meldt Slavia.

"Slavia wil Ihattaren een tweede kans geven", zo schrijft de Tsjechische topclub, die momenteel tweede staat in de competitie. "Mohamed is een groot voetbaltalent uit Nederland, die al op jonge leeftijd hele bijzondere dingen liet zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Helaas heeft de dood van zijn vader (in oktober 2019, red.) hem enorm geschokt en een enorme impact gehad op zijn ontwikkeling en carrière", vervolgt Slavia.

"Er volgde een periode waarin voetbal geen prioriteit was", aldus de zevenvoudig Tsjechisch landskampioen. "Hij werkt aan zichzelf en wil terugkeren in het profvoetbal. Hij heeft een grote motivatie om te slagen."

Sinds dit seizoen zat Ihattaren zonder club. De voormalig PSV'er liet in juli 2023 zijn nog twee jaar doorlopende contract bij Juventus ontbinden.

Kort daarna leek Ihattaren aan de slag te gaan bij Samsunspor, waar hij zelfs al gepresenteerd werd. Op 2 augustus ketste de deal alsnog af, nadat Ihattaren aanvullende eisen zou hebben gesteld.

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV en kwam tot 74 duels in het eerste elftal, waarin hij 10 goals en 11 assists produceerde. In het voorjaar van 2022 probeerde Ihattaren op huurbasis bij Ajax, dat hem tijdelijk overnam van Juventus, terug te komen. Het toptalent deed het uitstekend in Jong Ajax, maar kwam uiteindelijk slechts tot één duel in de hoofdmacht van de Amsterdammers. In de zomer van 2022 raakte Ihattaren volledig uit beeld in het profvoetbal.