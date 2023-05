Ibrahim Sangaré gaat vertrekken: Paris Saint-Germain komt in de markt

Dinsdag, 16 mei 2023

Ibrahim Sangaré is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste weken in het shirt van PSV. De Ivoriaanse middenvelder staat volgens Voetbal International in de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain en tal van clubs uit de Premier League. Sangaré beschikt in zijn contract over een gelimiteerde afkoopsom van 37,5 miljoen euro.

Het is niet zeker dat PSV daadwerkelijk een dergelijk bedrag over zal houden aan de verkoop van Sangaré. VI verwacht dat de Eindhovenaren bij biedingen tussen de 25 en 30 miljoen euro bereid zijn om te onderhandelen. De interesse van PSG wordt bevestigd door de entourage van Sangaré. Een dag eerder maakte het buitenlandse Sports Zone daar ook al melding van.

In die berichtgeving werd gesuggereerd dat PSV mogelijk de clausule uit het contract van Xavi Simons wil laten halen en pas dan bereid is om mee te werken aan een transfer van Sangaré naar PSG. Simons kan voor twaalf miljoen euro terug worden gehaald naar Parijs. Sangaré zou volgens Sports Zone zelfs al persoonlijk rond zijn met PSG, al rept Voetbal International daar met geen woord over.

PSV zal in ieder geval een enorme transferwinst gaan boeken. Sangaré werd in de zomer van 2020 voor negen miljoen euro losgeweekt bij Toulouse. Na een wisselvallig begin heeft de fysiek sterke middenvelder zich ontpopt tot een van de sterspelers van PSV, hoewel hij dit seizoen ook een aantal weken op de bank zat. Vorig jaar meldde Chelsea zich in de slotfase van de zomerse transferwindow voor Sangaré, maar een deal kwam toen niet rond.