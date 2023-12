Hoogte van afkoopsom in contract van Zirkzee bevestigd; twee clubs op vinkentouw

Joshua Zirkzee heeft een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan bij Bologna, zo bevestigt Fabrizio Romano vrijdag. De 22-jarige spits is aan een ijzersterk seizoen bezig, wat bij veel (top)clubs niet onopgemerkt is gebleven. Zo zouden AC Milan en Juventus overwegen om Zirkzee binnen te halen.

De spits verliet Bayern vorig jaar zomer voor een avontuur bij Bologna, dat 8,5 miljoen euro voor hem betaalde. In zijn eerste seizoen kon Zirkzee op slechts zes basisplaatsen rekenen, maar deze jaargang is alles anders en maakt hij het ene na het andere doelpunt.

Het is dus niet zo gek dat Zirkzee steeds vaker onderwerp van gesprek is in de (buitenlandse) media. Romano schept vrijdag duidelijkheid op X wat betreft de constructie die Bayern en Bologna vorig jaar overeenkwamen. Zo heeft Zirkzee een vaste afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract laten opnemen. De clausule gaat komende zomer in.

Dat bedrag geldt alleen niet voor Bayern. Der Rekordmeister kan namelijk een terugkoopclausule activeren voor de helft van de prijs: twintig miljoen euro, dus. Mochten de Duitsers besluiten om Zirkzee niet terug te halen, dan ontvangen ze vijftig procent van de winst van de transfersom die de Nederlander op gaat leveren. Dat is het doorverkooppercentage dat is afgesproken.

Milan en Juventus

Zirkzee, die dit seizoen na achttien wedstrijden op acht doelpunten en vier assists staat, zou nu interesse genieten van zowel Milan als Juventus. Dat meldt Tuttosport. Omdat de clausule van de rechtspoot pas in de zomer ingaat, kan Bologna in januari meer vragen dan de veertig miljoen euro die contractueel is vastgesteld.

Mocht de nummer vier van de Serie A meer vragen dan Milan wil betalen, dan geldt VfB Stuttgart-smaakmaker Serhou Guirassy als alternatief. De 27-jarige spits beleeft met negentien doelpunten in zestien wedstrijden het seizoen van zijn leven.

Zirkzee kreeg begin deze week nog de complimenten van Pierre van Hooijdonk, die hem een ‘geweldenaar’ noemde. “Wat hij op dit moment aan het doen is in de Serie A... Hij koppelt zijn goede spel nu ook aan doelpunten. Als we het dan hebben over het Nederlands elftal en de nummer 9-positie... Zirkzee is echt een geweldenaar.”

