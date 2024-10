Hoogste cijfer bij PSV voor Noa Lang, maar ook twee dissonanten achterin

Het dappere PSV heeft dinsdagavond in de poulefase van de Champions League een verdienstelijk punt gepakt tegen favoriet Paris Saint-Germain: 1-1. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van de Eindhovenaren zoals vanouds met een rapportcijfer.

Walter Benítez: 5,5

Mauro Júnior: 4

De rechtsback van PSV had het bijzonder lastig tegen de razendsnelle Bradley Barcola, die zijn bewaker regelmatig te snel af was op de linkerflank. Kort voor rust kreeg de PSV'er geel toen hij aan de noodrem trok. Na de rust ging het iets beter, maar het bleef desondanks een loodzware avond voor de vleugelverdediger van PSV.

Ryan Flamingo: 6

Olivier Boscagli: 4,5

Alex Pastoor was in de rust vernietigend over Boscagli. ''Hij dekt door op een man die uiteindelijk de bal niet eens krijgt. Daardoor moeten alle middenvelders van PSV sprinten naar de eigen zestien om het lek te dichten. Dit is slecht, dit kan gewoon echt niet. Hij moet aanstaan, maar hij wandelt gewoon'', zo klonk het bij Ziggo Sport.

Matteo Dams: 6

Ismael Saibari: 6

Malik Tillman: 6,5

Peter Bosz had voor de Amerikaan een meer controlerende rol in gedachte en dat voerde Tillman redelijk uit, ondanks de druk die PSG uitvoerde op de defensie van PSV en het feit dat hij meer een aanvaller is. De bijdrage van Tillman leverde PSV uiteindelijk een knap punt op in Parijs.

Guus Til: 5

Johan Bakayoko: 6

Luuk de Jong: 6

Noa Lang: 8

De linksbuiten was één van de weinige PSV'ers die voor rust voor dreiging zorgde op de helft van PSG. In de slotfase van de eerste 45 minuten trok Lang naar binnen, om vervolgens ijskoud raak te schieten in de korte hoek: 0-1. Hij maakte weer dezelfde gebaartjes met zijn hand als afgelopen zaterdag na zijn goal tegen AZ. Lang werd na rust gewisseld door Peter Bosz.

