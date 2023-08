‘Hij kijkt soms verongelijkt, ik denk dat hij zich onder Heitinga beter voelde'

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 10:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:45

In Voetbalpraat is vrijdagavond uitgebreid stilgestaan bij de aanstaande miljoenentransfer van Mohammed Kudus. De Ghanees staat op het punt om voor zo'n 45 miljoen euro de overstap te maken van Ajax naar West Ham United. Kudus werd in zijn beginperiode geteisterd door blessureleed, maar ontpopte zich uiteindelijk tot een van de meest creatieve spelers bij Ajax.

Kees Kwakman begrijpt wel dat Ajax Kudus van de hand doet voor 45 miljoen. "Je hebt ook met de wensen van de speler te maken. Of dat bij Kudus het geval is weet ik niet. Hij heeft nog een contract voor twee jaar, dus Ajax zou hem kunnen houden om hem volgend jaar te verkopen. Maar de bedragen... De Premier League is de mooiste competitie die er is, maar hij heeft al in de Champions League gespeeld. Dan ga je naar West Ham. Ik vind dat altijd een beetje jammer."

Volgens Kwakman heeft Kudus het lang niet altijd waargemaakt bij Ajax. "Ik denk dat zijn potentieel hoger ligt. Hij begon geweldig de eerste paar wedstrijden, maar daarna raakte hij geblesseerd. Onder Alfred Schreuder speelde hij de ene keer wel, dan weer niet. Heitinga bracht hem weer tot leven. Je ziet de kwaliteit er echt wel afspatten, maar hij is nog steeds heel jong. Ik denk dat er meer inzit dan eruit komt, omdat hij specifieke kwaliteiten heeft."

Mike Snoei, ook te gast, vermoedt dat Kudus het liefst op 10 speelt. "Een beetje achter de spits, om de spits heen. Hij kijkt soms een beetje verongelijkt als hij vanaf rechts moest spelen. Dan ging hij wel weer en deed hij zijn ding wel, maar volgens mij voelde hij zich het lekkerst als hij achter de spits speelde. Dat is vaak met dit soort spelers, dat ze vinden dat ze op een bepaalde positie het best tot hun recht komen. Dat is het gevecht dat je voert als trainer. Ik heb het idee dat hij zich bij Heitinga lekkerder voelde."

Almada als opvolger

Kwakman vindt het logisch dat Ajax de zoektocht is gestart naar een nieuwe spelmaker als vervanger van Kudus. Thiago Almada (Atlanta United) wordt genoemd als doelwit. "Ik vind wel dat er met Kudus ontzettend veel creativiteit vertrekt bij Ajax", aldus de analist. "Dat moet je terughalen. Ze hebben wel spelers die op 10 en als rechtsbuiten kunnen spelen, zoals Berghuis, maar Kudus in goede doen... Ik vind dat je daar een creatieve speler voor terug moet halen."