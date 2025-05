Van der Gijp: 'Dan is het helemaal niet raar als Ajax volgend jaar op die plek eindigt'

René van der Gijp voorziet moeilijke tijden voor Ajax. De analist uit Dordrecht denkt niet dat de nieuwe hoofdtrainer in Amsterdam de prestatie van Francesco Farioli kan evenaren. De vertrokken coach eindigde met Ajax op plek twee, na maanden de eerste plaats te hebben bezet.

Michel van Egmond, presentator van KieftJansenEgmondGijp, schuift de naam van Ron Jans naar voren. De ervaren trainer (66) loodste FC Utrecht naar een knappe vierde plaats in de Eredivisie en een ticket voor Europees voetbal.

Van der Gijp heeft echter zijn bedenkingen over Jans. ''Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Die heeft het bij FC Utrecht prima naar zijn zin. Die is vier handen op één buik met Frans van Seumeren (voorzitter en eigenaar, red.), en heeft korte lijntjes met hem.''

''Maar weet je wat het is? Je kan het nooit beter doen dan die malle Italiaan (Farioli, red.). Als Ajax volgend jaar vierde wordt... Je ziet AZ nu spelen. En Feyenoord koopt Steijn, dat is toch 25 goals. Dan is het helemaal niet zo raar dat je volgend jaar vierde wordt'', ziet Van der Gijp Ajax niet direct als titelkandidaat.

''Maar er zal toch iemand voor die groep moeten staan'', werpt Van Egmond op. ''Nou, dat hoef niet hoor'', antwoordt Van der Gijp direct met een kwinkslag, waarna de hele tafel, inclusief Wim Kieft en Rob Jansen, in de lach schiet.

Kieft mengt zich ook in de discussie. ''Een beetje toptrainer komt niet naar Ajax toe. Je kunt die jongen van Go Ahead Eagles nemen, Paul Simonis. Maar je moet nog maar zien hoe dat gaat als hij bij een grote club zit.''

''En Michael Reiziger vindt dat leuk en is een jongen van Ajax. En die kent de club en heeft krediet. Dan zou ik zo'n jongen doen. Want je kan niks eisen. Je hebt een slechte selectie, de helft moet nog weg. Dan kan je toch beter zo'n jongen nemen, die ook de jeugd goed kent?'', aldus de oud-aanvaller.

Reiziger lijkt geen optie meer te zijn voor Ajax. De bondscoach van Jong Oranje verlengde maandag namelijk zijn contract bij de KNVB tot medio 2027. Reiziger benadrukte maandagavond in Rondo dat er ook geen contact is geweest met de Ajax-leiding.