Heung-min Son kijkt de camera in en vergelijkt verlegen Feyenoorder Hwang In-beom live op tv met absolute legende

Hwang In-beom heeft donderdagmiddag veel indruk gemaakt namens Zuid-Korea op bezoek bij Kuwait. Tijdens een 1-3 zege van zijn land blonk de middenvelder van Feyenoord uit met twee puntgave assists. Tottenham Hotspur-ster Heung-min Son zette Hwang na afloop in het zonnetje.

Op social media duiken beelden op van Hwang en Son. De bescheiden Feyenoorder wordt voor de camera getrokken door zijn landgenoot, maar probeert zich te verschuilen achter een handdoek.

“Zidane, Zidane, Zidane”, roept Son met een grote grijns op zijn gezicht. “Vandaag was hij echt als Zidane! Ik keek naar een video van Zidane en het deed me herinneren aan In-Beom.”

Hwang reageert op geheel eigen wijze. “Alsjeblieft, verander mij in Zidane!” De 28-jarige controleur speelde al 65 interlands namens Zuid-Korea. Daarin was Hwang goed voor zes doelpunten en vier assists.

Dinsdag komt Hwang opnieuw in actie met zijn land. Dan staat de wedstrijd tegen Palestina op het programma. Vervolgens zal de middenvelder terugkeren naar Rotterdam, waar Feyenoord volgende week tegen sc Heerenveen speelt.

Drie dagen later speelt Feyenoord in het Etihad Stadium tegen Manchester City. Toevalligerwijs speelt Son in het weekend daarvoor tegen the Citizens. Op zaterdag 23 november spelen Tottenham Hotspur en Manchester City tegen elkaar.

De komst van Hwang is een gouden zet gebleken voor Feyenoord. De tweebenige Aziaat werd begin september voor slechts 7 miljoen euro overgenomen van Rode Ster Belgrado. Hwang is nu al niet meer weg te denken uit de basiself van Brian Priske.