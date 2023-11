‘Het mag niet van de KNVB, maar PSV moet zichzelf handicaps opleggen’

Maandag, 13 november 2023 om 10:42 • Lars Capiau • Laatste update: 10:55

Kenneth Perez heeft het wel gehad met het gemak waarmee PSV wedstrijden wint in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zondag opnieuw eenvoudig, ditmaal van PEC Zwolle (4-0) en schreven daarmee historie: nooit eerder lukte het een ploeg in de Eredivisie om in elf opeenvolgende wedstrijden minimaal drie doelpunten te maken.

De ploeg van trainer Peter Bosz lijkt niet te stoppen in de Eredivisie. Na twaalf wedstrijden heeft het nog steeds geen enkel punt gemorst in competitieverband.

Bovendien scoorden de Eindhovenaren al 45 keer en kreeg het slechts 5 doelpunten tegen. Perez is wel een beetje klaar met de oppermacht van PSV. Hij reageert bij Dit was het Weekend van ESPN met een knipoog.

"Het mag niet van de KVNB, maar ik vind dat PSV zichzelf regels, handicaps moet gaan opleggen", steekt Perez met een gezonde dosis humor van wal.

De analist komt met drie regels die PSV zichzelf op zou kunnen leggen om het wat uitdagender te maken in de competitie. "Niet terugspelen op de keeper en de bal maximaal drie keer aanraken op eigen helft", stelt hij met een kwinkslag voor.

"En als je over de middenlijn bent geweest, niet meer terug naar eigen helft. Dan daag je jezelf uit", betoogt Perez, om vervolgens iets serieuzer op de kwestie in te gaan. "Bij AZ legde Co Adriaanse ons die handicaps op tegen amateurteams."

"Na drie minuten zag je bij PSV al dat het een walk in the park werd tegen PEC. Hier worden ze niet beter van. We zijn bijna zover dat PSV in acht van de tien thuiswedstrijden dat ook wel kan invoeren, om het zichzelf moeilijker te maken, om zichzelf te prikkelen", besluit Perez lachend.