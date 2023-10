‘Het is logisch dat ik mezelf zou opstellen in Oranje, anders gaat er wat mis’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 18:49 • Mart van Mourik

Bart Verbruggen kijkt uit naar de komende interlands met het Nederlands elftal. De doelman kan vrijdag zijn debuut gaan maken in Oranje, dat in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen Frankrijk in de zevende speelronde van de EK-kwalificatiereeks. Hoewel Ronald Koeman liet doorschemeren dat Verbruggen een goede kans maakt om het doel te verdedigen, heeft de sluitpost zelf nog geen uitsluitsel gekregen.

Mocht Verbruggen daadwerkelijk op doel komen te staan tegen de Fransen, dan wordt hij de jongste keeper in het Nederlands elftal sinds Jan van Beveren in 1967. Volgens de berichtgeving van onder meer het Algemeen Dagblad ligt de keeper van Brighton & Hove Albion voorlopig in ieder geval op koers om een plek onder de lat te krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf heeft Verbruggen nog niets gehoord van Koeman over een eventuele basisplek, vertelt hij in gesprek met de NOS. “Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb inderdaad wel gehoord dat Koeman fan van me is, als ik maar niet te veel korte ballen speel, haha.”

“Het zijn verschillende trainers met verschillende speelwijzes. Ik denk dat je als speler de taak hebt om de speelwijze uit te voeren die de trainer en het team van je vragen.”

Op de persconferentie van afgelopen maandag waarschuwde Koeman Verbruggen met een knipoog. “Net zoals ik veel in Bijlow zag op het moment dat hij weer echt ging spelen, zie ik ook veel potentie in Bart. Hij moet wel iets minder kort spelen in de eigen zestien. Dan houdt hij de trainer rustig op de bank”, zo doelde Koeman op de blunder van de keeper tegen Liverpool.

Verbruggen vindt het logisch dat hij zichzelf zou opstellen in de komende interlands. “Dat doet iedereen toch? Als dat niet zo is, gaat er wat mis in het koppie, denk ik. Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik hoop dat ik dat ook naar de bondscoach uitstraal en dat ik dat heb laten zien. En dan zien we wel wie hij vrijdag onder de lat zet.”

"Ik moet gewoon doen wat ik altijd doe”, besluit Verbruggen. “Dan weet ik van mezelf dat ik de kwaliteiten heb om een goede wedstrijd neer te zetten. Ik hoop dat ik de kans krijg om mijn debuut te maken. Ik heb er superveel zin in."