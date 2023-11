Het Barça-talent dat een record brak dat nauwelijks nog te verbreken leek

Zaterdag, 11 november 2023 om 08:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:00

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas zeventienjarige Marc Guiu, die hoopt voort te borduren op een droomdebuut bij FC Barcelona.

De klok tikt op 22 oktober langzaam weg als Barcelona maar geen gaatje in de defensie van Athletic Club weet te vinden. De Catalanen kunnen geen beroep doen op Robert Lewandowski, Raphinha, Frenkie de Jong en Pedri. Met een voorhoede, bestaande uit João Félix, Ferran Torres en Fermín López, weet Barça de ban in eigen huis niet te breken. Ook het inbrengen van Lamine Yamal, die een dot van een kans mist, sorteert niet het gewenste effect.

Guiu viert de voor Barcelona bevrijdende treffer tegen Athletic Club.

Met nog een klein kwartier te spelen besluit Xavi het talent Guiu voor de leeuwen te gooien. De debutant vervangt López en groeit koud in het veld uit tot matchwinner. Hij heeft om precies te zijn 23 seconden nodig om zich aan het grote publiek voor te stellen. Waar Ferran Torres en João Félix falen, slaagt hij wel. Guiu duikt op achter de verdediging van Athletic Club, raakt de bal één keer aan en schiet vervolgens via het been van doelman Unai Simón raak.

Het is een doelpunt dat typerend is voor Guiu als voetballer. Hij is een speler die anders is dan de meeste spitsen die in LaLiga rondlopen, een type aanvaller die zelden uit de Spaanse jeugdopleidingen doorbreekt. Guiu is sterk, snel en direct, een fysiek begaafde en meedogenloze nummer 9. Hij is geen aanspeelpunt of schaduwspits, maar heeft de potentie om een klinische afmaker te worden, iets wat hij liet zien in zijn debuut bij Barça.

Waar het allemaal begon

Er is niets unieks aan Guiu's verhaal bij Barcelona. Hij wordt geboren in 2006, op minder dan een uur rijden van Camp Nou, en groeit op als een groot Barcelona-fan. Als zevenjarige krijgt hij de kans om toe te treden tot La Masía, de jeugdopleiding van de Catalanen.

Zijn leeftijdsgroep is een van de meest getalenteerde van de afgelopen jaren. Toptalenten als Alexis Olmedo, Pau Prim, Héctor Fort en Arnau Pradas spelen al jarenlang samen en worden getipt om op korte termijn eveneens hun debuut in het eerste elftal te maken.

Toch stond Guiu niet zo hoog aangeschreven als zijn leeftijdsgenoten Lamine Yamal, Gavi of Alejandro Balde. Zijn talent was voor iedereen duidelijk, maar hoe hij in het huidige Barcelona zou passen, stond ter discussie.

Guiu is Yamal het volgende talent uit La Masía dat dit seizoen indruk wist te maken.

Zijn grote doorbraak

Enkele maanden geleden kwam daar verandering in. Terwijl Yamal afgelopen zomer de grootste naam was in de selectie van Spanje Onder-17 op het EK, was Guiu misschien wel hun beste speler. De Spaanse jeugdploeg bereikte de halve finales, mede dankzij vier treffers van Guiu, die daarmee het aantal doelpunten van Yamal evenaarde. Met deze prestatie dwong hij een plek in de selectie af van Barça Atlètic, dat op het derde niveau van Spanje speelt. Daar werd hij al snel de grote ster met vijf doelpunten in de eerste twee maanden van het seizoen.

Guiu kwam begin oktober op de radar van Xavi. De trainer van Barcelona nam het zeventienjarige talent op in de wedstrijdselectie voor het LaLiga-duel met Granada. Waar hij toen nog niet mocht invallen, was dat twee weken later wel het geval. Tegen Athletic Club schreef hij geschiedenis. Hij mag hij zichzelf nu de snelst scorende debutant van Barcelona ooit noemen.

Zijn debuut zat er misschien al een tijdje aan te komen. Verdediger Iñigo Martínez onthulde na de heldenrol van Guiu dat het talent sinds het begin van het seizoen al met het eerste elftal meetraint. De 45 minuten speeltijd die hij tijdens de voorbereiding kreeg tegen Vissel Kobe suggereerde dat Guiu vroeg of laat meer kansen zou krijgen.

Xavi gaf zelf toe dat hij kon zien dat Guiu er klaar voor was. “Ik zag het aan Gavi, Balde, Lamine, Fermín López... en ik zag het aan Marc. Er was geen angst in zijn gezicht te zien. Ik zei hem dat hij een kans zou krijgen. Hij krijgt één kans en hij pakt deze met beide handen. Ik voelde dat hij er klaar voor was. Ik ben echt blij voor Marc, hij is een goede jongen die hard werkt.”

Nu Robert Lewandowski na blessureleed weer volledig fit is, is de kans klein dat Guiu veel speelminuten gaat krijgen. Door zijn bevrijdende treffer tegen Athletic Club ligt het voor de hand dat het talent de komende maanden zo nu en dan opnieuw mag invallen om mogelijk iets te forceren.

Guiu hoopt dit seizoen als back-up van Robert Lewandowksi meer kansen onder Xavi te krijgen.

Sterkste punten

Guiu's sterkste punten zijn duidelijk te zien zodra je hem aan het werk ziet. Hij is een enorm snelle en fysiek sterke speler en weet zich vaak goed te positioneren rond het strafschopgebied. Hij is ook kopsterk, iets wat Barça-jeugdtrainer Ivan Carrasco omschreef als zijn ‘beste vaardigheid’. Trainers zijn ook vol lof over zijn intensiteit en werkethos, zo prijzen zij de bereidheid van de spits om druk te zetten op de defensie van tegenstanders.

Ruimte voor verbetering

Guiu's sterkste punten zijn tegelijkertijd ook zijn zwakste punten. Hij is een speler die op zijn best is in en rond het strafschopgebied. Hij is niet echt een targetman of een zwervende aanvalsleider die populair is geworden in het hedendaagse voetbal, maar meer een klassieke spits.

“Hij is geen spits die naar de flanken kan uitwijken of die opvalt door zijn combinatiespel”, gaf zijn jeugdtrainer Carrasco toe. “Als je hem vraagt een van zulke dingen te doen, kan dat worden gezien als het verkeerd gebruiken van zijn talent. Maar als hij het wil maken in het profvoetbal, zal hij zeker zijn allround spel moeten verbeteren.”

Guiu staat niet bekend om zijn passing of fraaie dribbels. Hij maakt het liefst loopacties achter de laatste lijn van de tegenstander en is op zijn minst in de kleine ruimte. Het is niet dat Guiu helemaal niets kan met de bal aan zijn voeten, maar hij komt ver van het doel simpelweg minder goed tot zijn recht. Zijn tekortkomingen zijn niet onoverkomelijk, aangezien het voor een piepjonge spits niet ongewoon is dat hij nog wat bijgeschaafd moet worden.

Te vergelijken met Darwin Núñez?

Guiu is op dit moment een zeldzaam type voetballer. Veel grote doelpuntenmakers zijn uiteindelijk omgeturnd tot spits. Harry Kane was bijvoorbeeld een nummer 10 die pas tijdens zijn laatste jaren in de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur een spits werd. En spelers als Roberto Firmino, Karim Benzema en zelfs Cristiano Ronaldo begonnen hun carrière als aanvallende middenvelder.

Inmiddels zijn er in het topvoetbal toch weer redelijk wat pure spitsen die naam voor zichzelf maken. Erling Haaland is natuurlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld en de vergelijking met de Noorse doelpuntenmachine valt op bepaalde vlakken ook te maken. Haaland is lang, sterk, snel en dodelijk in het strafschopgebied, Guiu deelt een aantal eigenschappen met de spits van Manchester City.

Maar Guiu valt misschien wel beter te vergelijken met een andere spits uit de Premier League: Darwin Núñez. Beiden zijn zonder twijfel fysiek sterke spelers die kunnen domineren in de lucht en als eindstation kunnen fungeren in het strafschopgebied. Zowel Núñez als Guiu wordt geroemd om het fel afjagen van tegenstanders. Ze delen zelfs een aantal van dezelfde zwakke punten. Zo is Núñez ook niet op zijn sterkst in de kleine ruimtes en niet de meest verfijnde speler aan de bal.

De vergelijking met Núñez is nu veel vleiender dan zo’n twaalf maanden geleden, aangezien de Uruguayaan zich dit seizoen enorm heeft verbeterd bij Liverpool, en nog steeds over veel potentie beschikt. Als Barça een speler van zijn kwaliteit in de gelederen heeft, zal het weinig te klagen hebben.

Qua type voetballer heeft Guiu veel weg van Liverpool-aanvaller Núñez.

Het perspectief

Voor Guiu begint nu het moeilijke gedeelte. Hij heeft zichzelf als debutant met zijn extreem snelle goal in de geschiedenisboeken van Barcelona geschoten en wist daarmee puntenverlies van de Catalanen te voorkomen. Vele voetballiefhebbers kennen inmiddels ook zijn naam. Zo verdrievoudigde het aantal volgers op Instagram binnen 30 minuten na zijn doelpunt en staat de teller inmiddels op 1,1 miljoen.

Het wordt lastig zat voor Guiu om opnieuw indruk te maken bij een volgende kans. Zijn voordeel is dat Xavi als back-up voor Robert Lewandowski niet heel veel smaken heeft om uit te kiezen. Hoewel Ferran een capabele stand-in is, is hij geen pure spits. Guiu is dat wel en kan de komende maanden nuttig zijn.

De groeibriljant krijgt echter concurrentie. Barça legde afgelopen zomer naar verluidt een vast bedrag van 30 miljoen euro neer voor de Braziliaanse tiener Vitor Roque. Die transfersom zou middels bonussen nog op kunnen lopen tot liefst 61 miljoen euro. De Catalanen hopen hem nog altijd in januari te verwelkomen, maar door de financiële problemen van de club lijkt het steeds aannemelijker dat hij pas in de zomer van 2024 overkomt van Athletico Paranaense.

Vitor Roque moet op termijn de nieuwe nummer 9 van Barcelona worden. Toch is de concurrentiestrijd die Guiu met hem aan moet gaan niets nieuws. De Spanjaard ging in zijn jonge carrière al vaker uitdagingen aan en wist de verwachtingen toen altijd te overtreffen.