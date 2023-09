Hélène Hendriks weet het zeker: ‘Dat is de aanvoerder van Ajax, niet Bergwijn'

Vrijdag, 22 september 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:37

René van der Gijp is bepaald niet onder de indruk van de verdediging van Ajax na het aanschouwen van het 3-3 gelijkspel tegen Olympique Marseille in de Europa League. De analist en vaste tafelgast van Vandaag Inside is daarnaast kritisch op het optreden van doelman Jay Gorter, die donderdagavond driemaal de gang naar het net moest maken. Hélène Hendriks mengt zich in de discussie over de ideale aanvoerder voor dit Ajax.

"Een hele matige keeper is ook niet in je voordeel, hè", verzucht Van der Gijp na het zien van de 2-2 van Pierre-Emerick Aubameyang namens Marseille vlak voor rust. "Die pakt geen punt, die kost alleen punten", vult Johan Derksen direct aan. "Deze pakt Wilfred (Genee, red.) nog", gaat Van der Gijp verder met zijn analyse over het optreden van Gorter op het Europese podium. De oud-voetballer uit tevens zijn verbazing over de in zijn ogen zeer zwakke achterste linie van het elftal van trainer Maurice Steijn.

"Als je ziet hoe ze die kansen weggeven, dat kan toch echt niet. Bij die bal op de lat van Marseille speelt die rechtsback (Anton Gaaei, red.) die Sutalo aan op een manier die helemaal niet kan", aldus de verbijsterde Van der Gijp. Wilfred Genee stipt vervolgens de grote kans die Steven Bergwijn miste op 4-2 aan. "Die heeft meer dan 30 miljoen gekost en is nu aanvoerder", aldus de presentator. "Op basis van twee interlands, echt", haakt Van der Gijp in. De eveneens aanwezige Hendriks vind het ook onbegrijpelijk dat Bergwijn sinds enige tijd de aanvoerdersband draagt bij Ajax.

"Je moet heel snel die aanvoerder wisselen. Ik heb Steven Berghuis gisteren (donderdag, red.) gesproken, dat is gewoon de aanvoerder. En niet Bergwijn", adviseert de presentatrice annex verslaggever Steijn vanuit de studio. Derksen lijkt het daar niet helemaal mee eens te zijn. "Je aanvoerder is altijd een basisspeler, en Berghuis stond er niet altijd in. Maar ik ben het met je eens dat je Bergwijn daar niet mee moet lastigvallen (het aanvoerderschap, red.)."