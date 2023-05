Heitinga noemt voorbeeldclub: ‘Ik wil winnaars op middenveld, zij hebben dat’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 16:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:41

John Heitinga breekt iedere week weer zijn hoofd over het middenveld van Ajax. Dat vertelt de keuzeheer vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Groningen. Heitinga 'zou soms van twee spelers wel één willen maken' en kijkt met jaloezie naar clubs als Real Madrid. "Als ik daarnaar kijk...", zwijmelt hij.

Heitinga hield vlak na zijn entree vrijwel altijd vast aan dezelfde namen. Sinds hij punten begon te verliezen, voerde hij echter vooral op het middenveld steeds vaker wijzigingen door. "Het is iedere keer weer een puzzel", erkent Heitinga dan ook. "Ik zou soms wel eens willen dat je van twee spelers één kon maken. Dit elftal brengt je iedere keer weer aan het twijfelen. Op een moment had je Edson (Álvarez, red.) centraal achterin, op het andere moment had je Edson nodig op het middenveld. Iedere keer kijk je weer welk middenveld het beste past."

Met name Real Madrid dient als voorbeeld voor Heitinga. "Als je het hebt over een ideaal middenveld, kijk ik daar met heel veel plezier naar", zegt de oefenmeester. "Speel je met een enkele '6'? Een dubbele 6? Een dubbele '8'? Ik denk dat je een hele goede verdedigende middenvelder nodig hebt, een goede box-to-box middenvelder en een creatieve speler. Als ik kijk naar Real Madrid, met Valverde, Modric, Kroos en ook Camavinga: dat is wel hoe je wilt spelen. Ik wil winnaars op het middenveld, zij hebben dat."

Heitinga gebruikt Real ook als input voor komend seizoen. Hoewel zijn toekomst bij Ajax onzeker is, houdt hij zich namelijk wel bezig met de selectiesamenstelling. "Zolang ik hoofdtrainer ben zal ik me in ieder geval richten op aankomend seizoen. Zolang ik niks hoor ben ik hoofdtrainer van Ajax. En dan kijk je ook naar de compositie. Daar wordt zeker kritisch naar gekeken. Uiteindelijk ben ik ook een jongen van de club, dus als er een is die de spelers heel goed kent, dan ben ik dat", aldus Heitinga.