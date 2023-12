Harde kritiek op hart van Feyenoord: ‘Zij zijn niet zo goed als iedereen denkt’

Aad de Mos is niet onder de indruk van Dávid Hancko en Gernot Trauner van Feyenoord. De voormalig trainer van onder meer Ajax en KV Mechelen laat dat weten in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. Volgens De Mos zijn Hancko en Trauner 'niet zo goed als iedereen denkt'.

Trauner staat de laatste weken weer in het hart van de defensie, maar de aanvoerder heeft daarvoor de nodige wedstrijden moeten laten schieten. Wegens overbelasting moest de Oostenrijker de wedstrijden tegen PEC Zwolle, Vitesse, Lazio, FC Twente en RKC Waalwijk laten schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De laatste wedstrijden verschijnt de centrumverdediger wel weer in de basiself van trainer Arne Slot. Trauner vormt het hart van de defensie met Hancko, die net als eerstgenoemde geen bijster sterke indruk heeft achtergelaten op De Mos. De analist krijgt de vraag waar zij tekortgeschoten zijn in de Champions League. "Ze zijn sowieso niet in vorm en hebben te maken gehad met een tegenstander die veel beter is dan zij", doelt De Mos op Atlético Madrid.

"Hancko en de Apotheker (Trauner, red.) zijn niet zo goed als iedereen denkt. Ze missen sowieso snelheid in bepaalde situaties. De Apotheker is geblesseerd, speelt een beetje ingetogen. Bij ballen vanaf de zijkanten zijn ze zeer matig. De communicatie achterin met Bijlow is ook niet geweldig", somt De Mos op. Hancko verlengde zijn contract bij Feyenoord overigens tot medio 2028.

Feyenoord kreeg dit seizoen tot op heden acht doelpunten tegen. Na de nederlaag in de vorige speelronde tegen Atlético (1-3) moest Feyenoord overwintering in de Champions League vergeten. In die wedstrijd maakte Santiago Gimenez een eigen doelpunt. De Mexicaan was tweemaal trefzeker in het miljardenbal, maar maakt vooral indruk in de Eredivisie.

Met achttien doelpunten voert de Mexicaan het topscorersklassement aan. De Mos vindt Gimenez echter niet tot de hoogste categorie behoren. "Gimenez is een aardige spits, maar voor mij geen top." De Mos gaat niet mee in de 'hypetrain'. "Nee, natuurlijk niet. Je ziet gewoon dat hij geen top is."

Feyenoord wist donderdag niet te overtuigen tegen FC Volendam, maar dankzij een treffer in blessuretijd van Gimenez werd het alsnog 2-1. Igor Paixão verdubbelde de voorsprong daarna nog, waardoor de Rotterdammers met een 3-1 zege van het veld stapten. Een opsteker voor de Rotterdammers, die tien punten achter koploper PSV staan. Woensdag nemen de manschappen van Slot het in Glasgow op tegen Celtic, dat hoe dan ook laatste eindigt in de Champions League-groep.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties