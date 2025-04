Hans Kraay junior ziet speler van Feyenoord die zorgt voor 'een probleem'

Het spel van Feyenoord-spits Julián Carranza (24) kan Hans Kraay junior nog niet bekoren. Dat zegt de analist op de website van ESPN. Kraay ziet het meer zitten in de momenteel geblesseerde Ayase Ueda (26).

Ueda reisde onlangs met een goed gevoel af naar Japan, nadat hij twee keer trefzeker was in het gewonnen uitduel met FC Twente (2-6). Helaas voor Feyenoord keerde de spits al tijdens de interlandperiode terug met een blessure.

Kraay baalt daarvan, daar hij vertrouwen heeft in Ueda. “Feyenoord is natuurlijk Gimenez kwijt, maar zoals Arne Slot al eens voorspelde: Feyenoord krijgt met Ueda, mits hij ritme heeft en topfit is, een prima opvolger.”

“De afgelopen weken begint hij dat steeds meer aan te tonen, met name uit bij Twente kon je zien dat hij echt inhoud begint te krijgen en ook diepte in zijn spel heeft. En met hem kan je 'doorvoetballen'. Nou, dat kan je voorlopig met Carranza nog even niet”, concludeert Kraay.

Kraay is kritisch op Carranza, die in de basis stond tegen Go Ahead Eagles (3-2 winst). “Hij is niet balvast, mist vertrouwen en je ziet gewoon als ze hem inspelen dat ze niet automatisch in sprint durven aan te sluiten, wat je bij Ueda wel hebt.”

Carranza’s matige vorm heeft invloed op Feyenoord, zo stelt Kraay. “Het spel dat Feyenoord bij Twente-uit speelde, verzorgd en dynamisch over de grond, dat is met Carranza op dit moment echt een probleem.”

“Mede daardoor speelde Feyenoord vele malen minder dan tegen FC Twente. Maar misschien hebben we de alarmbellen doen rinkelen en schiet hij er de komende weken vijf in”, besluit Kraay.