Hans Kraay junior geeft Joey Veerman advies: ‘Dat moet hij uit het hoofd zetten, die clubs komen niet meer’

Hans Kraay junior is gecharmeerd van Joey Veerman. De analist zou de middenvelder altijd opstellen als hij de trainer van PSV was, laat hij weten in zijn wekelijkse column namens Voetbal International. Kraay denkt dat de Volendammer wel bepaalde clubs uit zijn hoofd moet zetten bij een stap naar het buitenland.

"Ik heb ’m zich een minuutje of vijftig op die bank zien zitten te verbijten”, begint Kraay. “Als zijn ogen konden praten, had ik eruit opgemaakt dat die zeiden: ‘Maar dit kan ík wel een stukje beter’. Nou, hij had als invaller één minuut nodig.”

“Toen gaf-ie een bal dwars door de volle drukte in de AZ-defensie op de millimeter nauwkeurig in de loop van Guus Til, die ’m alleen maar breed hoefde te leggen en het was 1-1”, analyseert de voormalig trainer. “Ik denk dan thuis op mijn bank: Joey, maak je verder geen zorgen, je bent onomstreden de beste passer van PSV én Nederland, dus Bosz gaat jou echt niet over het hoofd zien.”

De analist van ESPN laat vervolgens weten dat Veerman onder hem altijd zou spelen. “Tillman en Saibari vechten het maar lekker uit samen en Tillman desnoods met Noa Lang, want daar kan hij ook spelen. Joey Veerman stel ik altijd op.”

De 65-jarige analyticus blikt terug op de prestaties van Veerman op het afgelopen EK. “Hij is tijdens het EK een wak in geschaatst en kopje ondergegaan, na die afschuwelijke wedstrijd tegen Oostenrijk. Vervolgens speelde hij drie keer leuk en zag ik zijn ogen twinkelen toen ik ’m namens ESPN de trofee voor Speler van de Maand kwam overhandigen”, laat Kraay weten.

“Maar vlak voordat hij geblesseerd raakte, speelde hij weer even wat minder. Ja, dan duurt een blessure lang, ook in je hoofd”, stelt de ESPN-analist. “Joey heeft wakker gelegen, getwijfeld. Ben ik wel zo goed als het gros van de voetballiefhebbers denkt? Het antwoord: Ja, Joey. Dat ene balletje op Til maakte duidelijk dat PSV je nodig heeft”, beweert de oud-profvoetballer.

Kraay adviseert de Volendammer vervolgens over een vervolgstap. “Real Madrid en Manchester City moet hij uit het hoofd zetten, die clubs komen niet meer. Je kan ook een topcarrière hebben zonder Real Madrid en Manchester City. Joey Veerman moet lekker balletjes op lopende stropdassen blijven geven bij PSV en daarna een paar transfers maken naar Atalanta, Olympique Marseille of Brighton & Hove Albion”, sluit de voormalig trainer af.