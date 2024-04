Grote zorgen bij PSV: Seizoen van Sergiño Dest lijkt nu al voorbij

Het seizoen van Sergiño Dest is zo goed als zeker voorbij, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International zondag. De medische staf van PSV onderzoekt momenteel de aard van de blessure van de linksback, die in het slechtste geval maandenlang moet revalideren.

PSV komt pas met details omtrent Dest als er meer duidelijk is over zijn kwetsuur. Bronnen rondom de Eindhovense club laten aan het Eindhovens Dagblad weten dat de vleugelverdediger sowieso 'een tijd eruit is' en dat het om een serieuze blessure gaat. Het is niet bekend hoe Dest de kwetsuur heeft opgelopen.

Dest was juist bezig aan een sterke periode bij PSV op de linksbackpositie. Hij tekende bijvoorbeeld voor het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst). De van FC Barcelona gehuurde verdediger kwam tot dusver tot 37 duels namens PSV in alle competities. Daarin tekende hij voor twee goals en zeven assists.

Koploper PSV sluit het seizoen in de Eredivisie af met uitwedstrijden tegen sc Heerenveen en Fortuna Sittard en thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Dest ontbreekt sowieso donderdag in Heerenveen en de kans is groot dat hij de overige drie duels ook moet missen vanwege blessureleed.

De blessure van Dest is een tegenvaller voor trainer Peter Bosz, die wel over enkele alternatieven beschikt in zijn selectie. Patrick van Aanholt lijkt de meest logische vervanger, maar de doorgaans op het middenveld opererende Mauro Júnior kan ook als linksback fungeren.

Toekomst onzeker

Hans Kraay junior was vorige week bijnog lovend over Dest. "Deze hele moderne rechtsbenige linksback is een van de weinige backs in Europa die niet alleen goed opkomt en een aardig voorzetje heeft, maar ook op volle snelheid recht op de back van de tegenpartij afgaat en net zo makkelijk binnendoor passeert als buitenom."

Kraay junior weet dat PSV Dest vanwege de koopoptie in de huurdeal met Barcelona over enkele maanden definitief naar Eindhoven kan halen. "Ze kunnen hem natuurlijk voor tien miljoen euro overnemen. Maar ook Ajax gaat zich melden in de strijd om de handtekening van de man van tien miljoen", voorspelde de verslaggever die Dest zag excelleren tegen hekkensluiter en degradant Vitesse (6-0 winst).

Dest heeft overigens een verleden bij Ajax. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdamse club en debuteerde in 2019 in de hoofdmacht. Ondanks 38 duels in het eerste elftal bleef een definitieve doorbraak uit, waardoor Dest in oktober 2020 koos voor Barcelona. Bij de Catalaanse grootmacht staat de linksback tot medio 2025 onder contract.

