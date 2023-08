Gravenberch heeft transfer te pakken: Bayern München ontvangt 40 miljoen euro

Donderdag, 31 augustus 2023 om 19:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:14

Ryan Gravenberch maakt de overstap naar Liverpool. David Ornstein van The Athletic meldt dat de Engelsen een akkoord hebben bereikt met Bayern München. Der Rekordmeister ontvangt een vaste som van 40 miljoen euro voor de Nederlander. Gravenberch vliegt donderdagavond naar Liverpool, vrijdag volgt de medische keuring.

De deal tussen Bayern en Liverpool is snel tot stand gekomen. Ornstein meldde donderdagochtend dat Liverpool zich spoedig bij Bayern zou melden met een bod. Het was nog de vraag of de deal financieel haalbaar zou zijn, maar dat blijkt het geval. De eerste geluiden waren dat Bayern een bedrag van om en nabij de 35 miljoen euro wilde ontvangen, maar dat is dus 5 miljoen euro hoger uitgevallen.

Behalve Liverpool werd ook Manchester United genoemd als mogelijke bestemming voor Gravenberch. Op Old Trafford zou hij diverse bekende gezichten tegen zijn gekomen vanuit zijn tijd bij Ajax, waaronder manager Erik ten Hag. The Red Devils lijken zich echter te gaan versterken met Sofyan Amrabat, al is die transfer nog niet zeker. Gravenberch kiest dus voor Liverpool, dat deze zomer afscheid nam van de nodige centrale middenvelders. Jordan Henderson, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho en James Milner lieten de club achter zich. Daartegenover stond de komst van Wataru Endo en Alexis Mac Allister.

De Oranje-international was bij Bayern ontevreden over het gebrek aan speelminuten en stond dus open voor een vertrek. Gravenberch kreeg niet de gewenste speeltijd onder trainer Thomas Tuchel en verscheen afgelopen seizoen slechts zes keer aan de aftrap bij Bayern. Tijdens de strijd om de Duitse Supercup en in de eerste speelronde van de Bundesliga tegen Werder Bremen (0-4 winst) bleef hij negentig minuten op de bank, terwijl de middenvelder tegen FC Augsburg (3-1 winst) alleen de laatste tien minuten mee mocht doen.