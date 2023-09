Arne Slot houdt vertrouwen in Feyenoorders die Ajax forse tik gaven

Zaterdag, 30 september 2023 om 15:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:08

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Go Ahead Eagles is bekend. Trainer Arne Slot kiest ervoor om ten opzichte van de gewonnen Klassieker tegen Ajax van afgelopen week geen wijzigingen door te voeren. Dat houdt in dat Yankuba Minteh de nog altijd geblesseerde Luka Ivanusec andermaal vervangt in de voorhoede van de Rotterdammers. De wedstrijd begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De Duitse sluitpost ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Quinten Timber zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Calvin Stengs achter spits Santiago Giménez staat. Minteh (rechts) en Igor Paixão (links) bestrijken de flanken. Onder meer Ramiz Zerrouki, Bart Nieuwkoop en Alireza Jahanbakhsh beginnen op de bank.

Feyenoord zal het duel met Kowet met een uitstekend gevoel ingaan. Ondanks dat de Rotterdammers werden gedwongen om de Klassieker woensdag pas af te maken, zal het eindresultaat (0-4) bijzonder veel vertrouwen geven. Bovendien kwam Feyenoord ongeschonden uit het duel met de Amsterdammers. Ivanusec is er nog niet bij. De Kroaat liep in de Champions League tegen Celtic een lelijke enkelblessure op en is nog herstellende. ''Uiteraard gaat zijn herstel steeds een beetje beter, maar het is nog niet goed genoeg om hem morgen te verwachten", liet Slot vrijdag weten. Wegens de dramatische gebeurtenissen in Rotterdam op donderdag wordt er voor de aftrap een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

Voor Go Ahead wordt het zijn tweede topwedstrijd in slechts drie dagen. De manschappen van trainer René Hake waren woensdag niet opgewassen tegen PSV (3-0). "Maar het is juist ook wel weer interessant om te zien hoe we daar fysiek mee omgaan", liet Hake weten tegenover RTV Oost. "Maar ook mentaal. Of we ons kunnen oprichten in een vol stadion, dat vol achter de thuisclub staat en een ploeg die met een hele hoge intensiteit speelt. Daar moeten we ons tegen wapenen. Dat is de uitdaging." Joris Kramer is er nog altijd niet bij. De verdediger, die in Eindhoven ook al ontbrak, heeft een terugslag gehad in zijn revalidatieproces.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Giménez, Paixão

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Nauber, Kuipers; Linthorst, Willumsson, Rommens; Adekanye, V. Edvardsen, O. Edvardsen.