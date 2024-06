'Franse promovendus Auxerre in gesprek met bij Ajax vertrekkende Ar'Jany Martha'

Ar’Jany Martha is in gesprek met AJ Auxerre, zo meldt FootMercato. De twintigjarige rechtsbuiten, die in het eerste van Ajax voornamelijk als linksback acteerde, wil zijn contract in Amsterdam niet verlengen en is daarom op zoek naar een nieuwe club.

Martha maakte in november vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tegen FC Volendam, toen interim-trainer John van ‘t Schip hem bij de selectie haalde. Het talent, dat van vleugelaanvaller werd omgeturnd tot linksback, speelde uiteindelijk acht Eredivisie-duels in de basis.

Omdat Martha bij Ajax beschikt over een aflopende verbintenis, waren de Amsterdammers met hem in gesprek over een verlenging. Martha kreeg een aanbieding om voor drie seizoenen bij te tekenen, maar legde het voorstel uiteindelijk naast zich neer.

Martha zou over interesse van buitenlandse clubs niks te klagen hebben. Eerder werd gemeld dat Sunderland en Burnley belangstelling zouden hebben in de twintigjarige linkspoot.

Auxerre zou nu contact hebben gezocht met de vertrekkende Martha. De Fransen werden afgelopen seizoen kampioen in de Ligue 2 en zullen dus volgend seizoen op het hoogste niveau in Frankrijk te bewonderen zijn.

FootMercato meldt dat ook het Spaanse Villarreal en het Italiaanse Monza de veelzijdige Martha in de gaten houden. Echter wordt hierbij nog niets gemeld over eventueel contact dat is gelegd met Ajax.

Martha vertrekt uit Amsterdam als de speler met de meeste wedstrijden namens Jong Ajax achter zijn naam. In totaal kwam hij tot 110 officiële duels namens de beloften, waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists.

