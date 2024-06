NEC wil opvolger van Jasper Cillessen in de Eredivisie oppikken

Stijn van Gassel moet de nieuwe doelman van NEC worden. Dat nieuws brengt journalist Sander Janssen maandag namens Voetbal International naar buiten. De 27-jarige sluitpost loopt deze zomer uit zijn contract bij Excelsior, waardoor de Nijmegenaren geen transfersom hoeven te betalen.

De transfervrije Van Gassel degradeerde afgelopen seizoen met Excelsior uit de Eredivisie. De Limburgse doelman had daarvoor al besloten om zijn aflopende verbintenis in Kralingen niet te verlengen. Van Gassel is toe aan een nieuwe uitdaging, die hij mogelijk in Nijmegen gaat vinden.

Bij NEC moet Van Gassel de opvolger worden van Jasper Cillessen, die onderweg is naar het Spaanse Las Palmas. In De Goffert kan Van Gassel gaan concurreren met de 21-jarige Robin Roefs, die te boek staat als een groot talent.

Van Gassel keepte de afgelopen drie jaar liefst 116 officiële wedstrijden in het shirt van Excelsior. 27 keer wist de goalie zijn doel schoon te houden. 220 keer moest Van Gassel vissen na een tegentreffer.

Volgens Transfermarkt is Van Gassel momenteel 800.000 euro waard, maar dat gaat hij NEC dus niet kosten. De nummer zes van de Eredivisie is reeds actief bezig met het komende seizoen.

Huurlingen Koki Ogawa en Brayann Pereira werden definitief overgenomen van Yokohama FC en Auxerre. Met Sami Ouaissa wist NEC ook de smaakmaker van Roda JC op te pikken. Van Gassel moet de vierde zomeraanwinst worden.

NEC heeft wel afscheid moeten nemen van sterspeler Tjaronn Chery. De 36-jarige Hagenaar gaat aan de slag bij Royal Antwerp. Met Cillessen vertrekt er een tweede routinier uit de selectie van Rogier Meijer.

