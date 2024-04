‘Gimenez wil per se weg bij Feyenoord; drie absolute topclubs staan klaar’

Santiago Gimenez heeft zijn zinnen gezet op een zomers vertrek bij Feyenoord, zo weet het Mexicaanse Récord te melden. De spits denkt klaar te zijn voor de volgende stap in zijn carrière en naar verluidt zijn er drie clubs die willen toeslaan.

Enrique Beas, journalist en directeur bij Récord, brengt het nieuws. "Gimenez heeft het gevoel dat zijn cyclus bij Feyenoord voorbij is en hij staat klaar om in gesprek te gaan met andere clubs."

Drie Europese grootmachten zouden klaar staan om Gimenez over te nemen van Feyenoord: Arsenal, Juventus en Atlético Madrid. Het is aan de aanvalsleider om een keuze tussen de teams te maken.

Gimenez zou graag ooit nog in Spanje willen voetballen, waardoor Atleti een streepje voor lijkt te hebben op de concurrenten. Niks is echter nog zeker en de Feyenoord-aanvaller moet zijn keuze nog maken.

In een eerder stadium toonden ook FC Barcelona en Real Madrid interesse in Gimenez, aldus Récord. De Catalaanse club zou echter niet over de financiële daadkracht beschikken om hem aan te trekken, terwijl de Koninklijke Gimenez vooralsnog nog niet goed genoeg vindt.

Uit eerdere berichtgeving uit Italië bleek dat tevens Napoli in de markt is voor de Mexicaans international. De regerend landskampioen van Italië zou in Gimenez de opvolger van Victor Osimhen zien, die waarschijnlijk na dit seizoen vertrekt uit Napels.

Gimenez heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2027. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een waarde van 45 miljoen euro.

