Gevestigde Premier League-coach opgeworpen bij Ajax: ‘Geen onlogische poging’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 11:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:17

Zolang Ajax nog geen duidelijkheid heeft gegeven over wie volgend jaar voor de groep staat als eindverantwoordelijke, zal het speculeren over een eventuele opvolger van John Heitinga voortduren. Donderdagavond kwam het gespreksonderwerp opnieuw ter tafel bij Voetbalpraat. Naast een opvolger voor Ruud van Nistelrooij bij PSV werd ook de trainerspositie bij Ajax benoemd.

De analisten aan tafel kregen van een kijker thuis de vraag of Julian Nagelsmann een realistische optie zou zijn voor Ajax, waarop Cristian Willaert aansloeg. "Ik denk dat het een hele goede trainer is, maar dat is absoluut niet realistisch. Een trainer die meer dan tien miljoen euro verdient is niet realistisch voor Ajax", aldus de verslaggever. Nagelsmann zit sinds zijn ontslag bij Bayern München zonder club. Zijn naam werd al genoemd bij Chelsea en Tottenham Hotspur, maar dat lijken niet zijn vervolgbestemming te worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mark van Rijswijk oppert vervolgens een andere naam. "Ik zou het eens proberen, als ze hem goed genoeg vinden, bij Graham Potter. Dat was een toptrainer bij Brighton. Bij Chelsea heeft hij het niet gered, maar die heeft 68 miljoen euro meegekregen. Misschien dat hij het bij Ajax wel voor vijf miljoen doet. Hij hoeft zich financieel geen zorgen te maken. En zit er nog een topclub in de Premier League op hem te wachten? Qua naam zou ik dat geen onlogische poging vinden. Het zou realistischer zijn dan Nagelsmann."

In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat Ajax eerst het resultaat van zondag afwacht voordat er een besluit wordt genomen over de toekomst van Heitinga. De interim-trainer moet in de jacht op de tweede plek winnen bij FC Twente en is dan nog afhankelijk van het resultaat bij AZ - PSV. Indien Ajax verliest en AZ wint eindigen de Amsterdammers zelfs als nummer vier. Kwalificatie voor de Conference League is dan de schrale troost.

Verdiensten Potter

Potter begon zijn trainersloopbaan bij het Zweedse Östersunds FK, maar maakte vooral indruk als manager van Brighton & Hove Albion. Brighton eindigde onder het bewind van de Engelsman achtereenvolgens als vijftiende en zestiende en slaagde er in 2021 in om zich voor het vijfde seizoen op rij te handhaven op het hoogste niveau. Dat was voor het eerst in de clubgeschiedenis. In het seizoen 2021/22 behaalde Potter met Brighton de hoogste eindnotering ooit op het hoogste niveau met een negende plek. Daarop vertrok de succescoach naar Chelsea.