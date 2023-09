Gerónimo Rulli doet opvallende onthulling over aankomst bij Ajax in januari

Zaterdag, 9 september 2023 om 08:05 • Wessel Antes

Gerónimo Rulli is nog altijd blij met zijn keuze voor Ajax, zo vertelt de 31-jarige doelman in het Ziggo Sport-programma Inside Ajax. De sluitpost, die momenteel herstelt van een schouderblessure, doet in het interview een onthulling over zijn aankomst in de Johan Cruijff ArenA. Rulli achtte het nodig om de internationals van het Nederlands elftal apart te nemen, nadat de vlam in de pan was geslagen tijdens de kwartfinale op het WK in Qatar.

Rulli, die begin januari voor ruim 8 miljoen euro werd overgenomen van Villarreal, heeft nog altijd geen spijt van zijn keuze voor Ajax. “Het is een gigantische club. Ik zeg het steeds weer. Als je hier speelt, speel je bij een van de grootste clubs ter wereld qua historie. Het is een symbool van trots. In Argentinië zeggen ze hetzelfde. We kennen Ajax vanwege de geschiedenis. Toen Ronald Koeman er speelde, de broertjes De Boer, die spelers. Van der Sar natuurlijk ook, en zo nog veel meer. Ajax heeft echt een grote naam in Argentinië.” Rulli ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2026.

De doelman vindt het lastig dat hij Ajax niet door een moeilijke periode heen kan helpen, maar heeft wel een boodschap voor de fans. “Dat ze bij ons moeten blijven staan en dat we ons geen moment gewonnen zullen geven. Ik weet dat het soms moeilijk is, maar ik vraag ze ons te blijven steunen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zichzelf in ons kunnen herkennen dit seizoen”, aldus Rulli, die na zijn revalidatie zal moeten concurreren met Jay Gorter, Diant Ramaj en Remko Pasveer.

Verhitte strijd

Wereldkampioen Rulli arriveerde vlak na het WK bij Ajax. De Argentijnse voetbalploeg wist Nederland na penalty’s te verslaan tijdens een verhitte kwartfinale in Qatar. Rulli nam Pasveer, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn apart na zijn aankomst in Amsterdam. “Toen ik bij Ajax kwam, was het net twee weken geleden. Het was net gebeurd en toen heb ik die jongens even apart genomen, want ik wilde dat alles oké zou zijn. Met al die gele en rode kaarten, er hadden wel dertig kaarten gegeven kunnen worden.” Uit het gesprek bleek uiteindelijk dat de lucht reeds geklaard was.