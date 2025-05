Gemeente Rotterdam doet grote donatie aan overleden voetbalicoon

De gemeente Rotterdam heeft €5.000 bijgedragen aan een muurschildering van Leo Beenhakker, die onlangs overleed. Een supporter startte onlangs een actie op Clubmeister, om Beenhakker te vereeuwigen. Met de €5.000 en eerdere donaties van fans, komt het streefbedrag van €10.000, wat minimaal nodig is om de muurschildering van Don Leo te realiseren, steeds meer in zicht.

De actie loopt via Clubmeister, een platform waar supporters zelf ideeën kunnen indienen en realiseren via een crowdfunding. Inmiddels is bijna driekwart van het bedrag voor Beenhakker binnen.

Clubmeister is namens de initiatiefnemer, in samenwerking met de gemeente en betrokken Rotterdammers, bezig met het vinden van een geschikte locatie. Bij voorkeur in Carnisse, de wijk waar Leo Beenhakker geboren en opgegroeid is. Ook wordt binnenkort bekendgemaakt welke kunstenaar het werk zal uitvoeren.

Beenhakker overleed op 10 april 2025, maar vergeten zullen de mensen in Rotterdam hem niet. Zo heeft Don Leo in het verleden meerdere functies bekleed binnen Feyenoord en Sparta, werd hij drie keer op rij kampioen als coach van Real Madrid en haalde hij de halve finale van de Europa Cup I met Ajax. En dit is slechts een handjevol prestaties die Beenhakker behaalde met zijn imposante lijst aan clubs.

Supporters kunnen op de donatiepagina van Clubmeister aangeven welke elementen terug moeten komen in het ontwerp. Denk aan Beenhakkers iconische zonnebril, De onafscheidelijke sigaar in zijn mond, of een van zijn droogkomische uitspraken, zoals: “Ben maar niet bang, ik heb geen gedichtje geschreven hoor.” Het is een eerbetoon dat uit het volk is ontstaan, voor een man die het volk verstond. Zijn hart lag in Rotterdam. En zal daar, op een geschikte plaats, altijd blijven kloppen. Klik hier om mee te doen.