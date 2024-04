Geïmponeerde Romano zet topclubs op scherp met post over Oranje-international

Fabrizio Romano is diep onder de indruk van Jeremie Frimpong. De Nederlandse back wist Bayer Leverkusen donderdagavond voor een nederlaag tegen West Ham United te behoeden door in de 88ste minuut de 1-1 eindstand op het scorebord te zetten.

Door het gelijkspel verlengde die Werkself de ongeslagen reeks naar 44 (!) wedstrijden in alle competities. Daarmee werd het record van Juventus van mei 2011 tot mei 2012 uit de boeken geschoten.

Nog belangrijker: Frimpong en Leverkusen staan door de remise en de 2-0 zege in het heenduel in de halve finale van de Europa League, waar ze het opnemen tegen AS Roma.

Romano is duidelijk onder de indruk van de aanvallende inbreng Frimpong. Zo nu en dan licht de Italiaanse transfermarktexpert spelers op zijn account op X uit die bezig zijn aan een indrukwekkend seizoen. Donderdagavond was het Frimpong die lof kreeg toebedeeld.

“Jeremie Frimpong staat na zijn doelpunt tegen West Ham United op 13 goals en 11 assists. Hij is dit seizoen al bij 24 doelpunten in alle competities betrokken als rechtsback”, schrijft Romano, gevolgd door een emoji van een tornado.

Met zijn late treffer tegen West Ham zal Frimpong zich alleen maar meer in de kijker hebben gespeeld bij verschillende Europese topclubs. BILD meldde eerder deze week dat de Oranje-international de interesse heeft gewekt van Real Madrid. De wingback van Leverkusen wordt al langere tijd in verband gebracht met een zomers vertrek en heeft naar verluidt een afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract.

Zijn uitstekende prestaties zorgden er eerder ook al voor dat Frimpong in verband werd gebracht met Manchester United, Arsenal en Bayern München.

???????? Jeremie Frimpong makes it 13 goals and 11 assists after scoring again vs West Ham. 24 G/A in all competitions this season as right wing back. ??? pic.twitter.com/h0cAWdFpEK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2024

