Geertruida verschijnt na vertrek van verdediger weer op de radar bij Bayern

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 15:12 • Bart DHanis • Laatste update: 15:29

Lutsharel Geertruida is weer in beeld bij Bayern München, zo weet de Italiaanse transfermarktjournalist Gianluca Di Marzio dinsdagmiddag te melden. Nu Benjamin Pavard op weg is naar Internazionale, wil de ploeg van manager Thomas Tuchel nog voor de deadline van komende vrijdag een vervanger binnenhalen en het denkt nu dus aan Geertruida.

Hoe concreet de interesse van Bayern is, wordt vooralsnog niet duidelijk. De recordkampioen van Duitsland gaat Pavard kwijtraken aan Inter en is op zoek naar iemand die zowel op de rechtsachterposisitie als centraal achterin uit de voeten kan. Pavard wordt naar verwachting woensdag medisch gekeurd in Milaan. Bayern houdt 32 miljoen euro over aan de deal.

Der Rekordmeister wordt deze week ook nadrukkelijk in verband gebracht met Trevoh Chalobah. De mandekker van Chelsea geldt als goedkoper alternatief voor Geertruida, daar de Engelsman nog maar een contract heeft tot medio 2024 op Stamford Bridge. Chalobah heeft tevens aangegeven niet van plan te zijn om zijn verbintenis te verlengen, waardoor Chelsea hem het liefst nu al verkoopt.

Vorige week meldde het Duitse TZ al dat Bayern interesse heeft in Geertruida. Volgens het medium heeft de Duitse kampioen zelfs al contact opgenomen met de entourage van de Oranje-international. Geertruida ligt tot medio 2025 vast in Rotterdam-Zuid en moet naar verluidt ongeveer veertig miljoen euro opleveren. Nu de transfer van Pavard naar Inter in kannen en kruiken is, lijken Feyenoord-fans alsnog te moeten vrezen voor een vertrek van Geertruida.