Galatasaray wint spectaculair duel dankzij zeer late goal van Mauro Icardi

Galatasaray heeft goede papieren om de volgende ronde van de Europa League te halen. Cim Bom won na een spectaculair duel, waarin er twee rode kaarten vielen, met 3-2 van Sparta Praag. De return volgt over precies een week.

Aan de kant van Galatasaray ontbrak Hakim Ziyech nog altijd wegens een blessure. Met Davinson Sánchez was er wel een ex-Ajacied in de startopstelling terug te vinden, terwijl voormalig PSV'er Carlos Vinícius in de slotfase inviel. Dries Mertens stond in de rug van Mauro Icardi opgesteld

De openingsfase was zonder twijfel voor Sparta Praag, dat al binnen zes minuten enorme kansen kreeg. Op aangeven van spits Jan Kuchta liet Qazim Laci na van dichtbij af te ronden. Na een fraaie schijnbeweging was Veljko Birmancevic die mocht denken aan een treffer. Na een fraaie schijnbeweging schoot de Serviër van dichtbij op Galatasaray-goalie Fernando Muslera.

De thuisploeg zette beetje bij beetje aan en kreeg via Baris Yilmaz zijn eerste goede kans, maar de Turk verloor de controle over de bal toen hij de zestien van Sparta binnenstormde. Ogenblikken later was het alsnog raak voor Galatasaray. Icardi gaf mee aan Kerem Demirbay, die ongehinderd opstoomde en in de korte hoek AZ-huurling Peter Vindahl Jensen verschalkte: 1-0.

Galatasaray werd beter na de openingstreffer en dook meermaals gevaarlijk op voor het doel van de Tsjechen, die zelf ook dreigend bleven. Zo kreeg Kuchta een vrije schietkans rond de penaltystip, maar de inzet van de spits was een prooi voor Muslera. Beide ploegen dachten aan aanvallen in het restant van de eerste helft, al werd er voor rust niet meer gescoord.

Sparta kende een uitstekende start van de tweede helft. Een vrije trap van Kaan Kairinen leverde niets op, maar de bal kwam precies goed terecht voor de voeten van Preciado. De Ecuadoraan haalde verwoestend uit en zag zijn inzet door de benen van Davinson Sánchez in de verre hoek vliegen: 1-1. Icardi kreeg ogenblikken later een reuzenkans. De Argentijn liet een enorme kopkans op atypische wijze liggen. Het was niet de beste fase van Icardi, die de bal vlak daarna tegen de paal chipte.

In de fase daarna gebeurde er bijzonder veel. Allereerst kwam Galatasaray op voorsprong via Mertens, wiens schot via Ladislav Krejci achter Vindahl Jensen in het doel plofte: 2-1. De vreugde was echter maar van zeer korte duur. Victor Nelsson zag Birmancevic uit zijn rug ontsnappen en hield de aanvaller aan het shirt vast. Nelsson kreeg direct rood en de vrije trap leverde niets op. Enkele ogenblikken later was het alsnog raak voor Sparta, dat via een rake kopbal van Kuchta op gelijke hoogte kwam: 2-2.

In de zeer vermakelijke wedstrijd kreeg ook Sparta de nodige tegenvallers te verwerken. Allereerst pakte Birmancevic geel, waardoor hij geschorst is voor de return. Dat geldt ook voor Matej Rynes, die iets te wijd met zijn arm wapperde en zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg getoond. Nog geen twee minuten later pakte ook Krejci geel en ook de verdediger is er daardoor in de return in Praag niet bij. Galatasaray nam het initiatief daarna weer in handen.

Toch leek Sparta op weg naar de zege te gaan via Tomás Wiesner, de bal in vogelvrije positie tegen het gezicht van Muslera schoot. De misser van de invaller bleek een zeer dure te zijn. Aan de andere kant passte Baris Yilmaz op Icardi, die wat ruimte creëerde en de bal in de verre hoek plaatste: 3-2.

