Galatasaray wil Ziyech herenigen met teamgenoot uit succesjaar van Ajax

Donderdag, 31 augustus 2023 om 08:06 • Bart DHanis • Laatste update: 08:42

Donny van de Beek gaat zijn loopbaan mogelijk vervolgen bij Galatasaray. De Turkse topclub heeft Manchester United benaderd voor een huurtransfer van de 26-jarige middenvelder, zo schrijft The Athletic. Van de Beek komt niet voor in de plannen van Erik ten Hag, die zijn pupil nog helemaal niet opnam in de wedstrijdselectie dit seizoen.

Aan interesse voor Van de Beek is geen gebrek. Eerder deze transferzomer diende Real Sociedad zich aan, maar de Spaanse club schakelde door naar Arsen Zakharyan. Ook het Franse FC Lorient klopte aan bij United, die gesprekken zijn volgens de sportkrant nog altijd gaande. De transfermarkt sluit echter komende vrijdag om 23:59, dus zal de aanvallend ingestelde middenvelder snel een keuze over zijn toekomst moeten maken.

Bij Galatasaray kan Van de Beek herenigd worden met Hakim Ziyech. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Cim Bom is deze transferzomer buitengewoon actief op de transfermarkt. Onder meer Angeliño, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Ziyech en Kerem Demirbay werden al aan de selectie toegevoegd. Deze koopdrift vertaalde zich uiteindelijk in de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Dinsdag bleek de ploeg uit Istanbul in de play-offs over twee duels met 5-3 te sterk voor Molde FK.

De uittocht van Van de Beek is belangrijk voor United. De Engelse recordkampioen wil zich voor het sluiten van de transfermarkt dolgraag versterken met Sofyan Amrabat, maar moet daarvoor eerst ruimte maken in de selectie. The Athletic meldde woensdag dat the Red Devils nu echt werk maken van de komst van de Marokkaans international. United zet in op een huurdeal met een verplichte optie tot koop. The Mancunians gaven deze transferperiode al 192 miljoen euro uit en kunnen zo het betalen uitstellen tot volgend jaar. Hierdoor kan de club de FIFA Financial Fairplay-regels omzeilen.