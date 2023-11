Frenkie de Jong keert na 63 dagen terug in basisopstelling Barcelona

Zaterdag, 25 november 2023 om 13:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Frenkie de Jong keer zaterdagmiddag terug in het elftal van FC Barcelona, zo heeft de opstelling uitgewezen. De middenvelder staat in de basis voor het uitduel met Rayo Vallecano en draagt tevens de aanvoerdersband. Barcelona vangt het duel met de nummer tien van LaLiga om 14:00 uur aan.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat De Jong de groepstraining had hervat bij Barcelona. De middenvelder kwam voor het laatst in actie op 23 september en moest vervolgens twee maanden missen. Onder meer de Clásico tegen Real Madrid ging aan zijn neus voorbij.

De Jong liep een enkelblessure op in het gewonnen thuisduel van Barcelona met Celta de Vigo (3-2), waardoor hij tevens interlandperiodes aan zich voorbij moest laten gaan. De controleur is echter voldoende hersteld om zaterdagmiddag zijn rentree te maken.

De terugkeer van De Jong is belangrijk voor Barcelona, daar Xavi deze interlandperiode ook een middenvelder voor langere tijd zag wegvallen. De negentienjarige Gavi gaat het EK van 2024 in Duitsland niet halen wegens een zware knieblessure.

Voor De Jong betekent zijn terugkeer de kroon op een toch al prachtige week. Mundo Deportivo maakte deze week bekend dat de Oranje-international en zijn vriendin Mikky Kiemeney dinsdag de trotse ouders zijn geworden van hun eerste zoontje.

Wat verder opvalt aan de startopstelling van Barcelona is de basisplek van Iñaki Peña. De 24-jarige Spanjaard neemt bij afwezigheid van Marc-André ter Stegen de plek onder de lat in en keept pas zijn zesde wedstrijd in de hoofdmacht van de Catalanen.

Opstelling FC Barcelona: Peña; Balde, Martinez, Christensen, Cancelo; Pedri, Romeu, Frenkie de Jong; Torres, Lewandowski, Yamal.