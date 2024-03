Franse middenvelder verlaat trainingskamp na verbod op vasten tijdens ramadan

Mahamadou Diawara heeft het trainingskamp van Frankrijk Onder 19 verlaten, zo meldt ESPN. De negentienjarige controleur van Olympique Lyon was niet van plan om zich te houden aan de regels die de Franse voetbalbond heeft opgesteld voor moslims. Het werd Diawara verboden om te vasten gedurende de ramadan, waardoor hij huiswaarts is gekeerd.

De FFF (French Football Federation) heeft inmiddels bevestigd dat Diawara de selectie van Frankrijk Onder 19 heeft verlaten. De tiener gaat zich spoedig weer melden bij Olympique Lyon, waar hij reeds in de hoofdmacht speelt.

De FFF voerde voor alle elftallen boven de Onder 16 dezelfde regels door tijdens de vastenmaand, die op 10 maart van start ging. Diawara was van tevoren niet op de hoogte van de regels, maar besloot tijdens het trainingskamp zelf om te vertrekken.

Dehmaine Assoumani, een achttienjarige middenvelder van FC Nantes, is opgeroepen als de vervanger van Diawara.

Volgens ESPN zijn meerdere Franse voetballers niet blij met de houding van de FFF. Zij zouden het gevoel hebben dat hun religie niet wordt gerespecteerd. Deze spelers willen hun positie in de pikorde echter niet in gevaar brengen, waardoor zij zich stilhouden en niet hetzelfde besluit nemen als Diawara.

Philippe Diallo, voorzitter van de FFF, gaf tegenover ochtendkrant Le Figaro tekst en uitleg bij het verbod om te vasten tijdens de ramadan. Volgens de leidsman is de Franse voetbalbond van mening dat religie de prestaties van een atleet niet mag beïnvloeden. Door te vasten tijdens de ramadan zou dat wel gebeuren.

Frankrijk Onder 19, dat wordt geleid door voormalig Liverpool-aanvaller Bernard Diomède, is de volgende tegenstander van Nederland in de EK-kwalificatie. Zaterdagmiddag spelen de talenten op Sportpark Marsdijk in Assen tegen elkaar.

Diawara is dan niet van de partij. De linksbenige controleur, die al elf wedstrijden namens Olympique Lyon achter zijn naam heeft staan, is reeds terug in Frankrijk. FC Bayern München-aanvaller Mathys Tel is veruit de bekendste naam in het Franse jeugdelftal. Met een marktwaarde van 50 miljoen euro zou hij duurder zijn dan de hele selectie van Nederland Onder 19, die door Transfermarkt op zo’n 20 miljoen euro wordt geschat.

