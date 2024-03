Foto van bebloed kind bij sc Heerenveen - Feyenoord gaat door merg en been

Na de late overwinning van Feyenoord bij sc Heerenveen (2-3) zijn rellen uitgebroken. Supporters van de Friezen stormden richting het uitvak, op zoek naar een confrontatie met de fans van Feyenoord. In de commotie die ontstond werd een kind op het hoofd getroffen door een aansteker, zo blijkt ook uit een foto die snel rondgaat op X.

Een sportfotograaf van NES images spreekt op het platform over 'de meest trieste voetbaldag in mijn carrière'. "Twee moeders met hun kinderen totaal overstuur en een kleine gewond aan het hoofd dankzij rellen bij Heerenveen - Feyenoord."

Het kind werd huilend afgevoerd van de tribunes met een bloedende wond net boven het oog. Na behandeling door medici gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer, zo laat sc Heerenveen weten aan Omrop Fryslân.

Het is niet duidelijk door welke groepering de aansteker gegooid werd. De ME betrad in elk geval het stadion om de thuissupporters die richting het uitvak wilden tegen te houden. Ook stewards hielpen mee.

Feyenoord kreeg in het Abe Lenstra Stadion ook support vanuit de thuisvakken. Dat leidde tot woede bij sommige Heerenveen-fans die daar ook zaten. Op beelden Voetbal Ultra's is te zien dat er gevechten uitbraken in de thuisvakken. Sommige vermeende Feyenoord-aanhangers werden ook beschermd door supporters van de Friese club.

Onderlinge vechtpartij tussen Heerenveen-supporters. Heerenveen-supporters proberen de Feyenoord-supporters op het thuisvak aan te vallen, maar worden door hun eigen medesupporters tegengehouden. #HEEFEY pic.twitter.com/6HHMrEPDHV — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 17, 2024

Ook buiten het stadion waren ongeregeldheden. Feyenoord-fans braken na afloop van de wedstrijd door de hekken en probeerden bij Heerenveen-supporters te komen. De mobiele eenheid greep ook hier in.

Beelden van ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord. Na afloop van de wedstrijd braken Feyenoord-supporters buiten door de hekken heen, waarna de mobiele eenheid moest ingrijpen. #HEEFEY ?? : @FRFC1908 pic.twitter.com/fcbLSu2H8a — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 17, 2024

