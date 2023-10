Feyenoorder biecht op: ‘Sparta wilde dat ik naar Ajax zou gaan, maar...’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 21:06 • Lars Capiau • Laatste update: 21:28

Gjivai Zechiël debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Feyenoord, maar als het aan Sparta Rotterdam had gelegen, was de geboren Rotterdammer naar Ajax vertrokken. Dat vertelt de talentvolle middenvelder te gast bij de podcast Kein Geloel.

Zechiël blikte in de Feyenoord-getinte podcast terug op zijn voetbaljeugd. Bij de Rotterdamse amateurvereniging XerxesDZB stond de rechtspoot al in de belangstelling van diverse profclubs, waaronder Feyenoord. Zijn ouders besloten Zechiël echter eerst nog bij de amateurs te houden, om het voetbalplezier te preserveren.

Later maakte hij dan alsnog de overstap naar een profclub, Sparta. Daar speelde Zechiël tot en met de Onder 14, waarna hij de stap maakte naar Feyenoord. Maar dat had ook anders kunnen lopen. "Feyenoord, PSV en Ajax hadden interesse. Sparta had liever dat ik naar Ajax zou gaan", vertelt hij.

"Maar ik ben een Rotterdammer, mijn hele familie is voor Feyenoord. Voor mij was het dus wel duidelijk waar ik heen wilde. Ajax kwam wat later. Ik dacht: jullie willen mij helemaal niet, jullie willen me alleen uit handen van Feyenoord houden omdat dat jullie concurrent is. Dat is een geweldige keuze geweest", besluit Zechiël.

De Amsterdammers hebben een samenwerkingsovereenkomst met Sparta.Tegenover een Amsterdamse vergoeding staat dat de hoofdstedelingen jaarlijks drie Spartaanse jeugdspelers van jonger dan 15 jaar oud over mogen nemen.

Vorige week donderdag verlengde Zechiël nog zijn contract bij de regerend landskampioen. Het negentienjarige talent had nog een contract voor twee seizoenen, maar ligt nu tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid.

Zëchiel speelde tot dusverre twee officiële wedstrijden in de formatie van Arne Slot. De middenvelder debuteerde een kwartier voor tijd tegen Almere City (6-1 zege) en kon na afloop zijn tranen niet bedwingen. Tegen sc Heerenveen (ook 6-1) mocht Zechiël tevens vijftien minuten invallen.