Van Persie gebruikt twee selectiespelers in eerste Youth League-duel Feyenoord

Dinsdag, 19 september 2023 om 13:20 • Wessel Antes • Laatste update: 14:15

Antoni Milambo en Gijvai Zechiël spelen dinsdagmiddag om 15:00 uur met Feyenoord Onder 19 in de Youth League, zo blijkt uit de opstelling die Robin van Persie reeds bekend heeft gemaakt voor het eerste groepsduel met de leeftijdsgenoten van Celtic. Het duo, dat normaal gesproken deel uitmaakt van de hoofdmacht van Feyenoord, speelt samen met de zestienjarige Nassim el Harmouz op het middenveld tegen de Schotten. De zeventienjarige Leo Sauer speelt niet mee in het jeugdduel, hoogstwaarschijnlijk omdat hij dinsdagavond bij de Champions League-selectie van Feyenoord zit. De wedstrijd is live te volgen via de clubwebsite van Feyenoord.

Het Youth League-elftal van Feyenoord treedt dinsdag aan met een gecombineerd elftal van spelers uit de Onder 18 en Onder 21. Uit de hoofdmacht van Feyenoord komen Mikki van Sas, Zechiël, Milambo, Sauer en Yankuba Minteh als tieners nog in aanmerking voor speelminuten in de Youth League. Laatstgenoemde gaat vermoedelijk echter starten in De Kuip dinsdagavond, terwijl Van Sas en Sauer als wisselspelers bij de selectie van trainer Arne Slot aansluiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zechiël en Milambo zijn direct ook de bekendste namen in het elftal van Van Persie, die ook een plaats heeft ingeruimd voor ‘voetbalzoon’ Jaden Slory, wiens vader Andwélé jaren geleden voor de Stadionclub speelde. Shaqueel van Persie zit niet bij de selectie van Feyenoord Onder 19. Zijn boezemvriend en toptalent Aymen Sliti staat wel op de linkerflank geposteerd. Doelman Mannou Berger trainde deze zomer mee met de hoofdmacht van Feyenoord, maar maakt inmiddels weer deel uit van het beloftenelftal van de Rotterdammers.

Thijs Kraaijeveld, die bekendstaat als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord, moet genoegen nemen met een plek op de bank. Door het terughalen van Milambo heeft Van Persie geen plek voor de middenvelder kunnen vinden. Kraaijeveld mocht tijdens de interlandbreak meetrainen onder Slot bij het eerste elftal, maar moet dinsdagmiddag dus even pas op de plaats maken.

Opstelling Feyenoord Onder 19: Ka; Read, Giersthove, Sebbar, Candelaria; Zechiël, El Harmouz, Milambo; Slory, Redmond, Sliti.

Wissels Feyenoord Onder 19: Berger, Arnaud, Plug, Kraaijeveld, Sneijer, Cruz, Rust.