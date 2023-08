Feyenoord-debutant kan tranen niet bedwingen na laatste fluitsignaal

Zondag, 27 augustus 2023 om 18:56 • Rian Rosendaal

Tranen en emoties bij Gijvai Zechiël na diens officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Trainer Arne Slot gunde de pas negentienjarige middenvelder zondag een kwartier speeltijd in de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Almere City FC. De nog jonge en onervaren Zechiël was na afloop duidelijk geëmotioneerd en Lutsharel Geertruida was er als de kippen bij om zijn ploeggenoot rustig te krijgen.

Zechiël gaf midweeks met een doelpunt en assist zijn visitekaartje af in een besloten oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Willem II (3-0 overwinning). Slot besloot daarop om hem ook speeltijd te gunnen in de eenzijdige ontmoeting met Almere City. Zechiël maakte tijdens zijn invalbeurt een onbevangen indruk en hij had zelfs nog enkele goede acties in huis. Na het laatste fluitsignaal van arbiter Bas Nijhuis kwamen de emoties los bij de jongeling, die werd opgevangen door onder meer Geertruida en de eveneens ingevallen Ramiz Zerrouki.

Tranen bij Gjivai Zechiël na zijn debuut in De Kuip ?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023

Een dankbare Zechiël verscheen korte tijd later voor de camera van ESPN. "Hier droom je van, je officiële debuut. Het is gewoon geweldig. Ik heb veel dingen meegemaakt. Het was goed dat Lucha (Geertruida, red.) naar me toe kwam. We hebben alleen maar lieve jongens in de groep, maar hij helpt me wel extra, ja. Dat het nu officieel is doet toch wel iets extra's met me", aldus Zechiël, die een korte omschrijving gaf van zijn kwaliteiten als speler. "Ik ben energiek, comfortabel en ook creatief aan de bal. Fysiek kan ik nog wel stappen maken om mijn duels wat makkelijker te winnen. Dat heeft tijd nodig, maar we zijn er wel mee bezig."

Slot legde vervolgens uit waarom hij Zechiël voor de leeuwen gooide in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Almere City. "Hij is op een fijne en goede manier brutaal", analyseerde de Feyenoord-cpach zijn middenvelder. "Het is iemand die veel enthousiasme aan het elftal geeft. Op trainingen is hij veel aan het coachen, wat voor een jonge speler bijzonder is. Hij kan goed voetballen en dan krijg je bij deze club kansen."