Feyenoord wint oefenduel met Willem II wél; Ueda maakt eerste goal

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 14:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:58

Feyenoord heeft dinsdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Willem II overtuigend weten te winnen. In de eigen Kuip won de ploeg van trainer Arne Slot met 3-0. Publiek was niet welkom bij het affiche, en er was ook geen livestream om het te volgen. Met het oefenduel wilde Slot zijn spelers laten wennen aan het spelen van drie duels per week; iets wat ook regelmatig zal gebeuren wanneer Feyenoord vanaf komende maand actief is in de Champions League.

Vorig jaar speelden beide teams ook al een besloten oefenduel tegen elkaar in augustus. Die ontmoeting eindigde in 0-0. Dinsdag was Feyenoord dus een stuk trefzekerder. De negentienjarige Gjivai Zechiël opende de score, waarna linksback Marcos López (2-0) en aanwinst Ayase Ueda (3-0) de eindstand op het bord zetten. Het was voor de Japanner, die scoorde op aangeven van Ramiz Zerrouki, zijn eerst goal voor de Rotterdammers.

De oefenzege zal een welkome opsteker zijn voor Feyenoord, daar de club zeer matig is begonnen aan het nieuwe seizoen. Nadat het duel om de Johan Cruijff Schaal al met 0-1 werd verloren van PSV, kwam de Stadionclub in de eerste speelronde van de Eredivisie in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Fortuna Sittard. Afgelopen weekend werd vervolgens op de valreep nog een punt gepakt tegen Sparta Rotterdam: 2-2. Komende zondag, om 14:30 uur, gaat Feyenoord thuis tegen Almere City FC op jacht naar de eerste officiële zege van dit seizoen.