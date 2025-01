Feyenoord vult vacature in: ‘Voor mij is deze stap erg speciaal'

Jurrie van der Velden is de nieuwe Head of Operations van de Feyenoord Academy, melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. Van der Velden is de opvolger van Raymond van Meenen, die vorig jaar vertrok.

Van Meenen vertolkte in zijn tijd in Rotterdam-Zuid onder meer de functie van Head of Operations. De oud-scheidsrechter besloot Feyenoord in 2024 na een negenjarig dienstverband te verlaten voor de KNVB. Daar werkt hij sinds 1 september als manager scheidsrechterszaken betaald voetbal.

Van der Velden is tijdens de sollicitatieprocedure als beste kandidaat naar voren gekomen en is sinds 1 januari in dienst getreden bij Feyenoord. In zijn nieuwe functie wordt Van der Velden verantwoordelijk voor alle niet-voetbaltechnische afdelingen binnen Feyenoord Academy.

Zo gaat hij Van der Velden zich onder meer bezighouden met de studie, Academy Partners, topsportkoks, spelersbegeleiding en wedstrijdorganisatie binnen de Feyenoord Academy.

Van de Velden heeft de afgelopen jaren ruimte ervaring opgedaan als manager van topatleten in de hardloopwereld.

Tussen juli 2020 en augustus 2022 maakte Van der Velden bovendien deel uit van het bestuursorgaan van de Pro Running Board. Tussen januari 2022 en december 2024 was hij onderdeel van het managementteam van NN Running Team.

"Voor mij is de stap naar Feyenoord erg speciaal", laat Van der Velden optekenen. "Ik ben ooit op een steenworp afstand van Varkenoord geboren en opgegroeid in de regio. Ik kijk uit naar deze mooie uitdaging."