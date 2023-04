Feyenoord verleidt Mats Wieffer tot ondertekenen van nieuw contract

Maandag, 17 april 2023 om 18:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:04

Feyenoord heeft overeenstemming bereikt met Mats Wieffer over een nieuwe verbintenis. De 23-jarige middenvelder, die in zijn eerste jaar in De Kuip de verwachtingen overtrof, gaat een verbeterd contract tekenen tot medio 2027. De huidige overeenkomst tussen Feyenoord en Wieffer loopt een jaar eerder af. "Ik heb al vaker gezegd dat het snel is gegaan en ook wel een beetje onwerkelijk aanvoelt soms", reageert Wieffer op de clubwebsite.

Wieffer werd weggehaald bij Excelsior als aanvulling op de selectie van Feyenoord, maar ontpopte zich gaandeweg het seizoen tot vaste basisspeler. "Toen ik de kans kreeg ben ik er vol voor gegaan en het maakt mij ongelofelijk trots dat ik hier nu sta. Met de ploeg zitten we in een hele belangrijke fase van het seizoen en dat maakt dat er weinig tijd en ruimte is om erbij stil te staan."

Wieffer raakte in de voorbereiding op het huidige seizoen geblesseerd en miste zo de eerste twee maanden van het seizoen. Daarna werd hij langzaam gebracht door zijn trainer Arne Slot. Sinds januari is Wieffer vaste basisspeler. "Deze beloning in de vorm van een contract is niet alleen een extra bevestiging, maar laat mij er toch ook weer even bij stilstaan hoe bijzonder het is wat ik nu allemaal mee maak. Tegelijkertijd wil ik niets liever dan er alles aan doen deze lijn door te trekken. Als we als team blijven doen wat ons al het hele seizoen kenmerkt dan kunnen het nog hele mooie weken worden."

Inmiddels staat Wieffer op 32 officiële optredens in het shirt van Feyenoord, waarin hij 6 assists en 3 goals noteerde. Zijn laatste treffer maakte de controlerende middenvelder afgelopen donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (1-0). Wieffer debuteerde op 27 maart als basisspeler in Oranje, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (3-0 winst). Eerder kwam hij uit voor FC Twente en Excelsior.